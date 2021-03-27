Вопросы журналистов довели Карпенкова до истерики 7 27.03.2021, 10:55

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Журналисты позвонили на прямую линию заместителю министра внутренних дел.

На этой неделе произошло несколько событий, по которым осталось немало вопросов. Чтобы получить на них ответы, журналисты tut.by позвонили на прямую линию заместителю министра внутренних дел, командующему внутренними войсками Николаю Карпенкову.

— Николай Николаевич, что вы можете сказать о Станиславе Лупоносове. Можете ли вы подтвердить, то, что он рассказывал: что из этого соответствует действительности?

— Так много на эту тему говорили, что добавить практически нечего. Мне пояснить по этому поводу особо нечего. А Лупоносов — предатель. По телевидению был хороший фильм.

— Ранее в МВД говорили, что поступающая от BYPOL информация — неправда. Но потом сказали, что Лупоносов сливал информацию. Либо это неправда, либо он ее сливал?

— Мои прямые телефонные линии касаются внутренних войск. Обычно звонят родители — интересуются определенными вопросами быта, если есть какие-то проблемы у детей. А такие двусмысленные вопросы не хочется комментировать. Все по центральному белорусскому телевидению показано. Обращайтесь к белорусскому телевидению, прессе, которая издается, комментаторам нормальным, журналистам, которые дают расклады.

— Вы входите в комиссию по приемке в эксплуатацию пускового комплекса первого блока АЭС. Она готова к полноценному запуску?

— Она отработала в тестовом режиме, там все нормально, она готова к эксплуатации.

— Еще один вопрос (он тоже не касается внутренних войск). Какой закон нарушает человек, который ходит в белых носках с красной полоской?

— Не задавайте глупые вопросы. Мне уже смешно.

— Это не глупый вопрос.

— Это глупые вопросы. Прекратите эти провокации тутбаевские. Кладите трубку.

— Почему нормальный вопрос вы называете его провокацией

— Потому что вы не знаете, откуда звоните, по чьему заданию, как работает tut.by у нас. Жалко, что вас вообще еще не закрыли. Конец связи.

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