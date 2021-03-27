«Фейсбук» заблокировал страницу Мадуро из-за дезинформации 27.03.2021, 10:59

Узурпатор продвигал странные «лекарства» от COVID-19.

Соцсеть Facebook решила заморозить страницу венесуэльского диктатор Николаса Мадуро - он продвигал лекарства, которые якобы могут вылечить COVID-19.

Об этом сообщил представитель Facebook в Reuters.

«Мы придерживаемся указаний ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), согласно которым пока не существует лекарств для лечения вируса. Через неоднократные нарушения наших правил мы также замораживаем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения», — заявил представитель Facebook.

Раньше Мадуро описывал «Карвативир» - тимьяновый раствор, который якобы нейтрализует коронавирус без побочных эффектов. Мадуро утверждал, что «Карвативир» может применяться профилактически и терапевтически против коронавируса.

Facebook скрыл видео, в котором Мадуро продвигает лекарства, поскольку оно нарушает политику в отношении «ложных утверждений» о коронавирусе, в частности, что «что-то может гарантировать избежание заражения COVID-19 или может гарантировать выздоровление от COVID-19».

Отмечается, что администраторам страницы Мадуро сообщили о нарушениях.

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