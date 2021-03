The Wall Street Journal: Контейнеровоз в Суэцком канале могут освободить за два дня 27.03.2021, 11:23

фото: suezcanal.gov.eg

На место аварии должны прибыть эксперты ВМС США.

Гигантский контейнеровоз Ever Given водоизмещением 200 000 тонн, под флагом Панамы следовавший из Китая в нидерландский порт Роттердам по Суэцкому каналу, могут освободить в течение субботы, сообщили источники The Wall Street Journal.

«Можно сдвинуть судно с мели и ранее предполагаемого времени», — сказал собеседник The Wall Street Journal, который принимает участие в работах по освобождению судна. Он отметил, что новые попытки выкопать нос корабля из берега, куда он врезался, «продвигаются хорошо».

Команда спасателей расчищает песок и грязь вокруг носовой части Ever Given, чтобы попытаться освободить судно во время прилива.

До этого сообщения, в пятницу, 26 марта, попытки спасателей не были успешны. Они вели работы по углублению дна с помощью специального оборудования.

Представители голландской компании SMIT, которые помогают Египту вести работы, сообщили о том, что в воскресенье, 28 марта, для подкрепления будут дополнительно привлечены два буксира тягой 220–240 т. Кроме того, сегодня, 27 марта, на место происшествия прибудут эксперты ВМС США.

Как ранее отмечалось, убытки от блокировки Суэцкого канала эксперты оценили в $230 млрд.

Ранее власти канала заявили, что необходимо удалить от 15 000 до 20 000 кубических метров песка, чтобы достичь глубины 12–16 метров и спустить судно с мели. Если эти усилия потерпят неудачу, спасательные команды постараются разгрузить часть груза Ever Given и воспользоваться весенним приливом на следующей неделе, чтобы переместить судно.

