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Это наши города, наши улицы!

  • 27.03.2021, 11:27
Это наши города, наши улицы!

Белорусская весна продолжается.

Друзья, помните: это наши города. Это наши улицы. Никто не может запретить по ним ходить, только потому что кому-то этого захотелось. Вы можете прогуляться в ЦУМ, вы можете сходить в парк или кафе, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Система окончательно съехала с катушек, потому что сама себя загнала в угол.

Хунта не даст жить в этой стране, пока мы ее не победим.

Сонца нам дапаможа!

Напомним, что ряд белорусских телеграм-каналов призвал минчан выйти сегодня на центральные улицы города и продолжить празднование Дня Воли.

Сегодня, 27 марта, 14:00, площадь Якуба Коласа.

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