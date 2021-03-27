Это наши города, наши улицы!
- 27.03.2021, 11:27
Белорусская весна продолжается.
Друзья, помните: это наши города. Это наши улицы. Никто не может запретить по ним ходить, только потому что кому-то этого захотелось. Вы можете прогуляться в ЦУМ, вы можете сходить в парк или кафе, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Система окончательно съехала с катушек, потому что сама себя загнала в угол.
Хунта не даст жить в этой стране, пока мы ее не победим.
Сонца нам дапаможа!
Напомним, что ряд белорусских телеграм-каналов призвал минчан выйти сегодня на центральные улицы города и продолжить празднование Дня Воли.
Сегодня, 27 марта, 14:00, площадь Якуба Коласа.