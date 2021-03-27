Американские конгрессмены написали письмо Игорю Лосику 27.03.2021, 11:35

фото: svaboda.org

США готова привлечь к ответственности виновных в незаконном задержании блогера.

Семеро конгрессменов США, в том числе инициатор акта о демократии в Беларуси Кристофер Смит, направили письмо в жодинскую тюрьму политзаключенному и консультанту «Радыё Свабода» Игорю Лосику, который находится за решеткой уже 274 дня.

Издание приводит текст письма:

— Уважаемый Игорь,

Спасибо за ваше служение и преданность свободе прессы, которые проявились в вашей чрезвычайно важной работе на «Радыё Свабода». Мы с глубокой обеспокоенностью следим за делом с вашим несправедливым задержанием белорусскими силами безопасности и хотим, чтобы вы знали, что мы выступаем за ваше немедленное освобождение.

Как вы хорошо знаете, после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года белорусский народ заявил о себе мирными протестами и массовой мобилизацией — как и все свободолюбивые люди, они просто хотят решать свое будущее, свободно от угнетения со стороны правительства и враждебного иностранного вмешательства. К большому сожалению, Александр Лукашенко и другие представители режима жестоко расправились с этими мирными акциями протеста путем произвольных арестов, блокирования информации, преследования гражданского общества, а также широкомасштабных пыток и жестокого обращения с белорусами.

В ответ мы приложили усилия для скорейшего принятия Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси (PL 116-260), который четко демонстрирует, что Конгресс США стоит на стороне белорусского народа. Этот акт усиливает помощь США и расширяет полномочия по санкциям для привлечения виновных лиц и нарушителей прав человека к ответственности.

Мы присоединяемся к международному сообществу, решительно осуждая несправедливое и незаконное задержание вас белорусскими властями. Ваша работа в донесении до белорусов своевременной и объективной информации заслуживает похвалы и представляет собой пример высшей преданности правде и верности журналистским принципам даже в условиях жестоких репрессий. Мы признаем и чтим вашу жертвенность, когда вы, даже рискуя здоровьем, разоблачали несправедливость, в том числе вашу шестинедельную голодовку.

Пожалуйста, знайте, что мы стоим плечом к плечу с вами, вашей семьей, включая жену Дарью и дочь, и со всеми остальными белорусами, чья отвага и умение вести за собой вдохновляют свободолюбивых людей во всем мире. Мы готовы привлечь к ответственности виновных в вашем незаконном заключении под стражу путем целенаправленных санкций, работая вместе с нашими друзьями и союзниками в Европейском Союзе. Пожалуйста, будьте сильны и берегите свое здоровье для семьи и ради своей страны. Благодаря вашей инициативе и служению мы с оптимизмом смотрим на образ свободной и мирной Европы, а также на светлое будущее белорусского народа. Жыве Беларусь!

С уважением,

конгрессмены

Марси Каптур

Уильям Китинг

Дэвид Сисилайн

Том Малиновский

Брайан Фицпатрик

Кристофер Смит

Джеймс Макговерн

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