Путем Орды 1 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

27.03.2021, 11:59

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Сергей Ильченко

Фото: RFE/RL

Почему россиянам нельзя смотреть на Луну?

Минувшие выходные порадовали новостями о том, на что нельзя смотреть и рядом с чем нельзя стоять российским подданным ("граждан" в России нет и не было). В список запретов попали Луна и мобильная связь.

ФСБ запрещает Луну

Власти города Усть-Кута в Иркутской области отозвали разрешение наблюдать за Луной в телескопы в рамках Всемирной ночи тротуарной астрономии. Эта всемирная акция ежегодно проводится в первую четверть Луны после весеннего равноденствия, когда она стоит максимально высоко над горизонтом в Северном полушарии.

Акция должна была пройти вечером, 21 марта, но 20 марта председателю АНО "Центр гражданского содействия", который организовал коллективное разглядывание Луны, сообщили, что местное ФСБ категорически против такого времяпровождения. А глава местной администрации поспешно отозвал выданное ранее разрешение коллективно смотреть на Луну.

Как пояснили организаторам гражданские чиновники (ФСБ до объяснений не снизошло), созерцание Луны может навести участников акции на политические идеи сомнительного, с точки зрения российских властей, свойства.

Россияне требуют запрета мобильной связи

Было бы неверно считать россиян абсолютно покорными и совсем не способными на протест. В Екатеринбурге жители района Уралмаш несколько суток спят в палатках, блокируя площадку, на которой установили "вышку 5G". Разъяснениям, что вышка – обыкновенная, жители не верят. О том, что в 5G нет ничего ужасного, никто говорить с ними и не пытается. Компания-владелец вышки наняла ЧОП, чтобы защищать ее от местных жителей. Полиция не вмешивается.

Впрочем, есть в России и хорошие новости.

Хорошие новости из России

Естественно, что все хорошие новости из России связаны с Путиным. Путин с Шойгу посетили тайгу (дело было на выходные), там Путин сел за руль гусеничного вездехода цвета хаки, пробирался через сугробы, валежник, ручьи и узкие проходы между деревьями, совершил (с Шойгу вместе) пешую прогулку в зимних куртках потеплее и без головных уборов по деревянному подвесному мосту через замерзший водоем, и далее по склонам холмов, рассматривая пейзажи и животных вдали (в бинокль). Где-то на этом пути Путин и Шойгу нашли обломок метеорита и по очереди несли его к людям, к которым вышли к понедельнику. Ученые тут же установили, что метеорит был Тунгусским. Узнав об этом, Путин принял решение привиться от коронавируса российским "Спутником-V".

Все это – не стеб и не сарказм, а краткий пересказ сообщений, на полном серьезе появлявшихся на государственных российских каналах и в новостных агентствах. Жителям России официально предписано читать все это – и верить всему, впитывая каждое движение Вождя. Неудивительно, что наблюдение Луны в телескоп было сочтено ФСБ опасной подрывной деятельностью. Ясно же, что смотрящие в телескоп не смогут одновременно смотреть и на Путина.

Культ вождя? Ну да, он самый. Насаждаемый? Да не то, чтобы очень, оно и само неплохо растет. Особенность России в том и состоит, что культ личности в ней насаждать не нужно: посади в Кремль любое зернышко – и оно вырастет уже само.

Как это работает

Не идеализируя Россию до 1917 года и не пытаясь уложить представления о ней в прокруст французской булки, надо признать, что образованные классы при Николае II, нехорошем и кровавом, к культу личности были не слишком склонны. Точнее, хотя и склонны, ибо русская натура, выращенная в Орде, давала о себе знать, но единого культа как-то не складывалось. Во многом потому, что власть к созданию культа царя-батюшки относилась по старинке, больше рассчитывая на низшие классы. И вот в низах культ Николая II был, и еще какой.

Но Россия при Николае II, хотя и будучи аутсайдером, мало-помалу европеизировалась и индустриализовалась. И начат был этот процесс с пошагового достижения всеобщей грамотности. Которое еще сильнее подорвало поддержку власти. И когда грамотность достигла критического предела, власть рухнула.

Большевики же пошли иным путем: они уничтожили образованный слой общества, практически поголовно – за исключением тех, кто согласился с ними сотрудничать, что, по сути, было согласием на моральную деградацию. Впрочем, и деградантов тоже уничтожили – но позже. В оставшейся части населения насадили культ личности, сначала Ленина, а затем — Сталина, подкрепив его страхом расправы, а образование по максимуму заменили индоктринацией.

Все это прекрасно работало, но постепенно размывалось. Когда образованность населения снова достигла критического предела, власть снова зашаталась и рухнула.

Новая власть по ряду причин не могла решить вопрос простым путем массовых репрессий, отчего процесс перехода растянулся на много лет, уже почти на три десятилетия. Но метод был тем же: систематическое уничтожение образованного класса, на сей раз при помощи экономической деградации, и уничтожение образования – здесь помогло то, что Запад, творчески усвоив опыт большевиков, тоже начал процесс перехода от образования к чистой индоктринации, массово вводя ЕГЭ. В итоге площадка вновь была зачищена, и простой глубинный народ привычно потянулся к культу вождя, без которого он чувствует себя неуютно. Все инструменты для развития этого культа в правильном для власти направлении — пропаганда ненависти к окружающему миру и страх репрессий, отработанные еще большевиками — сегодня налицо.

Что обеспечивает устойчивость таких циклов? Тяга к культу личности и низкопоклонству перед вождем, заложенная в российской ментальности и культуре. И не просто заложенная, а составляющая ее основу. Честный анализ всего российского культурного наследия буквально на раз-два выявляет тягу к культу вождя, на которого можно переложить ответственность за собственную жизнь.

Могут ли эти циклы прерваться из-за процессов внутри самой России? Однозначно нет, и именно по причине особенности народа, населяющего Россию, и его культуры. Причем русские здесь необязательный элемент, что бы ни скрывалось под этим словом в его этническом значении. Говорить о "русских" вообще крайне сложно: по факту это смесь множества этносов, причем, состав ее постепенно меняется. Реальная Россия давно уже не "русская", в каноническом понимании "русских", как славян, и вообще не славянская с этнической точки зрения. Она россиянская — неоордынская. Это, к слову, о нашем, якобы "родстве" с россиянами.

Но вернемся к циклам. Ордынские циклы "от культа до культа через период смуты" неизбежно будут повторяться, с поправкой только на изменяющийся внешний мир. Внутри России они вышли на стабильный режим, и при отсутствии внешних воздействий повторялись бы каждые 40-50 лет: падение старой власти из-за возросшего уровня образования и скептицизма населения, период образовательной деградации и зачистки поля и, наконец, новый культ личности в новых условиях. Образование в чистом виде на "глубинном народе" приживается так себе, а, будучи основано на индоктринации, неизменно рассыпается в пыль следом за гибелью очередной пропагандистской химеры. Здесь можно вспомнить, как "самые читающие" советские люди, вооруженные "самой передовой теорией – марксизмом-ленинизмом», кинулись в 90-е заряжать воду у телевизора.

Правда, такая модель России могла бы существовать бесконечно долго только в идеальном социальном вакууме, а это на практике не так. И, потому, с циклами все будет сложнее. Хотя, с точки зрения социальной психологии и истории, было бы интересно поместить Россию в отдельную пробирку, закрыв ее от внешних влияний, и посмотреть, до какой степени деградации она дошла бы там, лишенная технологической подпитки извне и внешних объектов для страха, ненависти и агрессии.

Чем это может закончиться в реальной жизни

Тут тоже нет никаких тайн. Мы вступили в эпоху передела мира и власти от государств к корпорациям. Огромная, слабо заселенная, крайне отсталая ментально и технически, абсолютно несамостоятельная с производственной точки зрения, но в тоже время богатая ресурсами Россия неизбежно перейдет под корпоративный контроль. Российская государственность, способная успешно кошмарить собственных подданных и вести захватнические войны против слабых соседей, слишком слаба, чтобы выбить себе в наступающем корпоративном переделе мира хоть сколь-нибудь компромиссные условия. Российские элиты это понимают и видят два выхода: уход в полную изоляцию, по образцу КНДР – эти силы сплотились вокруг "коллективного Путина", либо попытку выторговать приемлемые условия сдачи уже не для России в целом, а для нескольких кланов внутри нее – знаменем этой группировки до последнего времени был "коллективный Навальный". В итоге, надо полагать, проиграют и те, и другие, и Россию, а также остальные осколки СССР поделят между группами корпораций, базирующимися на Китай, США и ЕС. Но тут есть тонкий момент: экономический раздел не обязательно совпадает с территориальным контролем. Кто будет администрировать российскую территорию, поддерживая на ней порядок в интересах всех игроков?

Скорее всего, эту роль в итоге возьмет на себя Китай. Западные методы управления и перевоспитания при соприкосновении с российской ментальностью дают сбой: коррупция разъедает их исполнителей, а кары за нее недостаточно суровы, чтобы всерьез воспрепятствовать этой коррозии. Китай не менее, если не более чем Россия, коррумпирован, но коррупция там носит более упорядоченный характер, поскольку ее размах уравновешивает угроза смертного приговора. И Запад, рано или поздно установив с Китаем корпоративный паритет, неизбежно делегирует управление Россией ему, как держателю нужных социальных технологий. Что, к слову, и логично: современный Китай, и Россия, как продукт эволюции Орды, ментально растут из общего корня, хотя и сильно разошлись в дальнейшем. А вестернизация россиянам явно противопоказана – она не приносит им ни западного отношения к труду, ни западной ответственности за принятые решения, а лишь выпускает на волю дикие ордынские инстинкты.

Не быть Россией

Имеет ли все сказанное отношение к Украине? Да, и самое прямое: мы находимся слишком близко к России, которая пытается затянуть в свою социальную яму. И предпосылки для этого есть, они вполне реальны.

Все части бывшего СССР неизбежно несут на себе отпечаток советско-российской культуры – продукта развития Орды в самом худшем его варианте. Украина в этом ряду не исключение.

При этом ни категоричное: "украинцы и россияне — один народ", доносящееся из Москвы, ни столь же категоричное киевское эхо "Украина — не Россия", не верны на все 100%. Ментальность украинцев, в том числе предпочитающих русский язык, лишена россиянско-ордынского чинопочитания. Это, по большей части, и вызывает взаимное непонимание двух народов, и их презрительно-негативное отношение друг к другу. Надо сказать, что так было всегда, и события 2014 года всего лишь актуализировали давнюю неприязнь.

Но на территории Украины проживает и значительный процент ментальных россиян, заместивших собой уничтоженных украинцев. Все воплощения Орды рано или поздно признавали украинцев неподходящими для себя. После этого они начинали массово уничтожать дух и ментальность украинства, проводя селективный отбор тех, кого находили пригодными для россиизации, и завозя качественных рабов с востока, из Московии и Тартарии, взамен признанных непригодными и уничтоженных. Сегодня эти ментальные россияне могут даже прекрасно знать украинский язык, и быть формальными украинцами бог знает в каком поколении — но это не делает их украинцами по факту. Этот социальный балласт и тянет нас в объятия России.

Засоренность россиянским населением – главная проблема Украины. По своим масштабам и степени опасности для украинской государственности она далеко превосходит все остальные, даже взятые вместе, включая потери территорий, поразительную наивность среднего украинского избирателя и опасность новой российской агрессии. Противостояние россиянской ментальности, тяготеющей к рабской стадности, и к Путину (культик Зеленского тоже распространен почти исключительно среди ментальных россиян, он лишь эхо этого тяготения) — и ментальности украинской, ставящей на первое место личную свободу, составляет суть и смысл нынешнего противостояния в Украине. Никакой компромисс здесь невозможен, точнее, любой компромисс будет означать нашу капитуляцию перед россиянством, и перед Москвой. Кто победит в этой борьбе и где по ее результатам окажется Украина, сегодня неизвестно, но каждый из нас, играя на одной из сторон, вносит свой вклад в будущий исход этого противостояния.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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