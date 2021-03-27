Глава Центра радиологической безопасности Литвы: В день отключения мониторинга радиации на БелАЭС могло произойти ЧП 27.03.2021, 12:05

2,100

Белорусские власти задерживают предоставление информации в нарушение международной конвенции.

7 марта по всей Беларуси на время отключились станции радиационного контроля. Об этом заявил на канале LRT TV руководитель Центра радиологической безопасности Литвы Юлиус Жилюкас.

В этот день, пишет Delfi, «в Telegram-каналах Беларуси появилась информация о выходе из строя системы охлаждения на Островецкой АЭС», которая расположена в 50 км от Вильнюса. Власти Беларуси отрицают, что произошел какой-то инцидент. Из Минска сообщили Госинспекции по атомной энергии Литвы (VATESI), что уровень радиации по стране «в пределах нормы».

«В середине дня 7 марта станции были отключены от сети (как это было после взрыва на полигоне в России, – ред.). Мы не можем сказать, в чем проблема, мы не знаем. Но станции были снова включены позже и показали нормальный радиационный фон», – сказал Жилюкас.

Он добавил, что «в соцсетях появились фото людей, которые сами измеряли уровень радиации, но официальных данных не было».

По словам чиновника, раньше таких случаев, когда станции мониторинга в Беларуси отключали, не было. Он уточнил, что в тот день дул восточный ветер и «всплеска радиации в Литве не зафиксировано».

Пресс-служба VATESI пишет, что неоднократно обращалась к МЧС Беларуси с просьбой предоставить информацию о возможном выбросе радиации в случае серьезной ядерной аварии. Глава этой структуры Михаилас Демченка сказал, что «задержка Беларуси с предоставлением запрошенной информации может рассматриваться как невыполнение страной своих обязательств по Конвенции о ядерной безопасности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».