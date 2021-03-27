Медики назвали лучшие кисломолочные продукты для снижения артериального давления 1 27.03.2021, 12:22

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Исследование провели в Мексике.

Новое исследование показало, что употребление кисломолочных продуктов оказывает антигипертензивный эффект.

Journal of Dairy Science опубликовал результаты аналитической работы ученых из Центра исследований и разработок пищевых продуктов в Соноре, Мексика (перевод —healthinfo.ua).

Эти данные свидетельствуют, что кисломолочные продукты помогают снижать высокое артериальное давление. Речь, в частности, идет о таких продуктах как натуральный йогурт, кефир, пахта, кислое молоко.

Кисломолочные продукты получаются путем ферментации молока. Ученые констатируют, что химические вещества, содержащиеся в ферментированном молоке и продуктах из него, способствуют росту здоровых кишечных бактерий, и эта модуляция микрофлоры благоприятно влияет на кровяное давление.

«Несколько исследований подтвердили наличие связи между антигипертензивным эффектом ферментированного молока и индуцированным микробным балансом. Кишечную микробиоту улучшают пробиотики, биоактивные пептиды и экзополисахариды, содержащиеся в кисломолочных продуктах», - заявила ведущий автор проекта доктор Белинда Вальехо-Кордова.

Она напомнила, что высокое артериальное давление является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и одной из ведущих причин смерти во всем мире. Между тем, молочнокислые бактерии и органические белки, содержащиеся в некоторых ферментированных молочных продуктах, являются доступным средством оздоровления кишечной флоры, обеспечивающего антигипертензивный эффект.

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