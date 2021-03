Контейнеровоз, который застрял в Суэцком канале, удалось сдвинуть с места 27.03.2021, 12:24

C места происшествия было извлечено более 20 тысяч тонн грунта.

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given впервые немного сдвинулся с места. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post (перевод – The Insider) со ссылкой на источники в Египте.

Сдвинуть контейнеровоз с места удалось после того, как с места происшествия было извлечено более 20 тысяч тонн грунта. Попытки освободить проход по Суэцкому каналу продолжатся в субботу.

В компании, которая владеет Ever Given, намерены рассмотреть возможность его частичной разгрузки, чтобы облегчить его тоннаж, однако признают, что эта операция будет связана с рядом сложностей.

Ранее вокруг контейнеровоза начали углублять дно. Работы ведут с помощью двух земснарядов. Их задача — удалить 15–20 тысяч кубометров песка из-под носовой части судна. Это позволит достичь осадки судна в 12–16 метров, чтобы его можно было снять с мели.

Напомним, согласно заявлению тайваньской компании Evergreen Marine, инцидент произошел по причине того, что судно отклонилось от курса из-за сильного ветра. «Примерно в шести морских милях от южной границы канала судно, по всей видимости, столкнулось с внезапным порывом сильного ветра, который заставил корпус отклониться от курса и случайно сесть на мель», — приводит сообщение компании Financial Times.

Суэцкий канал — главный маршрут для поставки нефти с Ближнего Востока в Европу и США. Ежедневно через канал проходит около 600 тысяч баррелей сырой нефти.

