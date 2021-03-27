Пять интересных фактов про создателя бело-красно-белого флага 27.03.2021, 12:51

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Фото: tut.by

Сегодня - день рождения Клавдия Дуж-Душевского.

Как известно, бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня» были узаконены в сентябре 1991 года, пишет «Витебский курьер».

Про бело-красно-белый флаг можно отыскать довольно много информации, а вот что можно утверждать точно, так это то, что эскиз флага придумал уроженец Витебщины Клавдий Дуж-Душевский.

Интересные факты про знаменитого белоруса:

Факт 1. Родом из Глубокого

Родился Клавдий Дуж-Душевский в местечке Глубокое Виленской губернии (сегодня – Витебская область) в 1891 году. Его отец и дед занимались строительством. Клавдий с детства помогал им, а в старших классах уже сам делал проекты и управлял мелкими строительными работами.

К сожалению, до наших дней здание, в котором провел свое детство Дуж-Душевский, не сохранилось. Глубокские краеведы предполагают, что оно находилось на месте нынешнего дома по улице Горького, 22. По воспоминаниям местных старожилов, в местечке жили две семьи Душевских, но и с приставкой Дуж называли тех, кому принадлежал дом по этому адресу.

На здании на пожертвованные членами партии БНФ средства в 2008 году была установлена мемориальная доска.

Факт 2. «Каунасский модернизм» Дуж-Душевского

С детства заинтересовавшись строительством, Клавдий поступает в реальное училище в Вильне, затем в Петербургский горный институт, а после революции успешно оканчивает технологический факультет Литовского университета и получает специальность инженера-строителя.

Клавдий Дуж-Душевский участвовал в гидрогеологических работах в Сибири, вместе с другими архитекторами в 30-х годах прошлого века в Литве проектировал здания в духе нового архитектурного стиля «каунасский модернизм».

К сожалению, точно установить, какие именно сооружения были построены в Каунасе по его проектам, довольно сложно, так как свой личный архив архитектор уничтожил. Традиционно называют здания современного Каунасского драматического театра и Каунасского радио, почтовые отделения, заводы в Клайпеде и Таураге, жилые дома, как в Каунасе, так и в других городах.

Факт 3. Народный комиссар, дипломат, политзаключенный

Еще во время учебы в реальном училище в Вильне Клавдий Дуж-Душевский знакомится с Вацлавом Ластовским, Янкой Купалой, Брониславом Тарашкевичем и другими политическими и культурными деятелями национального возрождения.

В 1918 году Клавдий Степанович вступает в Белорусскую социалистическую громаду, работает в Белорусском национальном комиссариате, а в 1919 его избирают председателем Центрального белорусского совета Гроденщины и Виленщины.

В том же году Дуж-Душевского назначают дипломатическим представителем Белорусской народной республики (БНР) в странах Балтии, а затем – государственным секретарем правительства республики.

Накануне Великой Отечественной войны его арестовали, но емуудается бежать из тюрьмы НКВД. А в 1943 году Клавдий Дуж-Душевский попадает в концлагерь за то, что вместе с женой спрятали в доме еврейскую семью.

После освобождения Литвы от оккупации Дуж-Душевский вернулся домой, работал, воспитывал детей: двоих своих и двоих приемных сирот. Однако уже в 1946 году его вновь арестовали, на этот раз советские карательные органы по обвинению в национализме и антисоветской деятельности. Приговор был суровым – 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В 1955 году Клавдия Степановича по состоянию здоровья досрочно освободили, а уже через 4 года он умер. Похоронен Дуж-Душевский на Петрушанском кладбище в Каунасе.

Факт 4. Белорусский возрожденец, преподаватель и терминолог

Где бы ни проживал Клавдий Дуж-Душевский и чем бы ни занимался, он никогда не забывал о своем происхождении и активно участвовал в белорусском возрождении.

Обучаясь в Петербурге, Клавдий Степанович вступает в Белорусский научно-литературный кружок, участвует в издании журнала «Раніца», белорусских газет «Дзянніца» и «Светач». В 1913 году Дуж-Душевский даже пробует себя в роли актера в студенческой постановке «Павлинки» и, по воспоминаниям современников, потрясающе вживается в роль Степана Криницкого.

Проживая в Вильне, Клавдий Дуж-Душевский преподает на белорусских учительских курсах и в Виленской белорусской гимназии.

А перебравшись в Каунас, он создает первую организацию белорусской диаспоры в Литве, редактирует ряд журналов и переводит учебники по истории, математике и ботанике на белорусский язык, издает книги.

Вместе с Вацлавом Ластовским Дуж-Душевский готовит к печати словарь геометрических и тригонометрических терминов, печатают журнал «Крывіч». Пробует наш земляк и сам писать статьи. Так в 1923 году страницах «Крывіча» появляются его публикации «Довоенный бюджет Беларуси» и «Беларусь и водка».

Факт 5. Создатель бело-красно-белого

В революционное время 1917 года встал вопрос о создании единого флага. Представители белорусского национального движения обратились к известному общественному и политическому деятелю Дуж-Душевскому, чтобы он разработал эскиз флага. Как напишет в своих воспоминаниях Клавдий Степанович:

«национальному движению нужен был флаг, отличающийся от герба, как это было у народов, имевших государственность».

Одна из его работ – бело-красно-белый флаг – и получила одобрение Белорусского национального комитета.

Уже весной 1917 года утвержденный флаг был поднят в Петербурге на здании Белорусского общества помощи пострадавшим от войны, новый символ стало использовать Белорусское культурно-просветительское товарищество, а в марте прошел «День белорусского значка», где бело-красно-белый флаг стал главным элементом праздника.

Со второй половины 1917 года бело-красно-белую ленту стали носить в качестве знаков отличия военнослужащие с Беларуси на фронтах Первой мировой войны. Первый Всебелорусский конгресс, который состоялся в декабре этого года, проходил под бело-красно-белыми флагами, как и Белорусская национальная конференция, которая была организована в январе 1918 года.

Наравне с «Погоней» бело-красно-белый флаг стал символом провозглашенной в марте 1918 года Белорусской народной республики. Есть его описание и в гимне БНР:

Няхай жыве магутны, смелы

Наш беларускі вольны дух.

Шатандар наш бел-чырвона-белы,

Пакрый сабой народны дух.

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