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Немецкие суда, участвующее в «Северном потоке-2», попали под санкции в Польше

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  • 27.03.2021, 13:27
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Немецкие суда, участвующее в «Северном потоке-2», попали под санкции в Польше

Под санкции попали судна Krebs Geo и Krebs Jet.

Польские власти решили принять санкции против кораблей, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Заместитель министра морского хозяйства Польши Гжегож Витковский отметил, что суда принадлежат хозяину из Германии, пишет "Росбалт".

Как сообщает BiznesAlert, под санкции попали судна Krebs Geo и Krebs Jet, зарегистрированные в Морской палате города Гданьска. Их регистрацию начали снимать с флага Польши. Замминистра объяснил решение тем, что страна не желает иметь отношения к названным объектам.

"Нас не интересует, что они перевозят и чем занимаются до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. Эти два судна в последнее время активизировали свою работу над проектом „Северный поток-2“. С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки", — заявил Витковский.

Ранее посол Польши в Берлине Анджей Пшилембски рассказал об обеспокоенности Варшавы из-за строительства "Северного потока-2". В Польше считают, что газопровод может позволить России модернизировать армию на деньги, которые "предоставляет" Европа.

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