Мелочи, которые обойдутся в копеечку: что надо знать белорусам при покупке подержанного авто 3 27.03.2021, 13:36

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Журналисты назвали главные «уловки» продавцов.

Осматривая перед покупкой подержанный автомобиль, вы наверняка обнаруживаете те или иные недостатки. Некоторые из них не кажутся серьезными, тем более что и продавец поддакивает, что, мол, это ерунда. Порой так и есть, но иногда вы рискуете «попасть» на хорошие деньги, пишет сайт abw.by.

Почему же сам не поменял?

Понятно, что автовладельцы бывают разные: одни стараются устранять все недостатки, другие более просто смотрят на вещи. Но перед продажей все же принято наводить марафет и исключать повод для торга, особенно если это легко сделать. И если таких «мелочей» набирается слишком много, это в целом не очень хорошо характеризует бывшего хозяина машины и снижает привлекательность данного варианта для покупки.

Поэтому странно видеть на фоне ухоженного, в общем-то, автомобиля тот или иной мелкий «косяк», особенно если продавец утверждает, что времени и денег на машину не жалел. Так что же этот вопрос упустил? «Да тут работы на пять минут, цена вопроса 5 рублей», – часто приходится слышать в ответ. Не исключаем, что именно так дело и обстоит. Но иногда это не так, для устранения проблемы сил и средств требуется куда больше.

На конкретных примерах

Классика жанра – неработающий кондиционер. В 9 случаях из 10-ти вам скажут, что «всего-то надо систему заправить». Процедура действительно недорогая, можно вписаться в 20-40 рублей. Но, как правило, отсутствие фреона говорит об утечках из системы, и если в этом виноват испаритель, то, если повезет, б/у деталь вы найдете за 50-80 руб., а вот конденсор (радиатор) выйдет раза в 2-3 дороже.

Если кондиционер долго не работает, велик риск возникновения коррозии в системе, что также увеличит стоимость ее восстановления. Ну а при выходе из строя компрессора хорошо, если можно купить б/у деталь за 80-100 руб., потому как новая будет стоить в 6-8 раз дороже. Но в любом случае ремонт кондиционера стоит точно не 50 рублей.

Поврежденная фара или фонарь сразу дают повод для торга и изучения цен на новый или б/у вариант (в зависимости от возраста автомобиля) для понимания того, какую скидку следует требовать. А если не горит та или иная лампочка или светодиод? Некоторые покупатели «не заморачиваются», а зря, особенно с LED-оптикой. В некоторых случаях она неремонтопригодная, а стоимость б/у фонаря или фары в разы выше, чем обычной оптики.

Если говорим про обычный фонарь, который устраивает «светомузыку» из-за нерабочей платы, порой самым простым и надежным решением будет его замена, и это куда дороже, чем «просто лампочку поменять» и «контакты почистить». Считайте, это тоже 50-100 руб., а то и больше.

Та же история и с мелкими кузовными элементами – оригинальными молдингами, накладками, щитками. Особенно если говорим про свежие и дорогие или старые, но ценные именно за счет сохранения оригинального вида машины. Не верьте на слово продавцу, что мелкая деталюшка стоит 10 руб., – проверьте по объявлениям б/у деталь или поищите новую в интернет-магазинах, чтобы представлять, насколько легко ее можно найти и во что она реально встанет. Особенно это важно в случае с редкими, спортивными или эксклюзивными версиями с оригинальным обвесом.

Если автомобиль продается с одним ключом, это не очень хорошо с точки зрения безопасности (как минимум вопрос в том, где второй ключ), а в будущем это грозит проблемой, если не сделать дубликат и потерять единственный доставшийся с машиной. В общем, вопрос второго ключа будет актуален, а в случае с некоторыми моделями «клон» может обойтись в 200-400 рублей!

Поврежденная обивка салона, неработающие замки или катушки ремней безопасности – кажется, что все это легко и быстро решается. На самом деле восстановить обивку может оказаться не так дешево, да и с ремнями может быть «засада», если модель автомобиля редкая, а заменителя нет из-за конструктивных особенностей устройства. Здесь уже вопрос не столько в цене, сколько во времени, которое потребуется на поиск решения проблемы.

Или «слегка» погнут колесный легкосплавный диск. Да, теоретически правка может обойтись в 30-50 руб., но удастся ли его «раскатать» без последствий, скажет лишь мастер, да и то не всегда он может гарантировать результат. Кроме того, если важна не только геометрия, но и эстетика, после правки может потребоваться перекраска диска, что сразу увеличивает цену вопроса в разы. А если диск восстановлению не подлежит или результат не гарантирован, поиск такого же может быть затруднен. В любом случае, если говорим про качественные диски от именитого производителя, цена вопроса будет никак не 50 рублей.

Как быть?

Вы скажете, что так можно придраться едва ли не к любой детали. Перегибать, конечно, не стоит. Но когда вы осматриваете автомобиль перед покупкой и изучаете его сервисную историю, общаетесь с продавцом, вы наверняка изучаете текущее техническое состояние и прикидываете, сколько придется вложить в сервисное обслуживание хотя бы в ближайшее время.

Так вот, важно в процессе этой оценки не упускать из виду и «мелочи» вроде тех, о которых сказано выше. Чтобы не оказалось, что без ремонта или замены вы не сможете пройти техосмотр (как в случае и оптикой) или не будете получать удовольствие от поездки (если не работает кондиционер).

Именно по этой причине важно верно оценить стоимость решения тех или иных проблем, даже на первый взгляд мелких. Для этого пробейте наличие и цены на детали, проконсультируйтесь у специалистов, во что обойдется восстановление функционала, чтобы представлять реальную сложность и стоимость решения вопроса. Будет ли это поводом для скидки или иных договоренностей с продавцом (например, что он сам устраняет проблему до оформления сделки) – тема для отдельного разговора.

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