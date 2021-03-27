Суэцкий затор глобального значения 27.03.2021, 13:58

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Чей след проступает в деле Ever Given?

Уже третьи сутки мировую логистику лихорадит не по-детски. 400-метровый контейнеровоз Ever Given, зафрахтованный тайванской компанией Evergreen Marine, сел на мель в южной части Суэцкого канала. Судно оказалось поперек морского путепровода, и полностью блокировало движение в обе стороны. Расследование причин инцидента еще впереди, но по официальной версии, к аварии привел сильный порыв ветра и плохая видимость. Что это за торнадо, хамсин или ураган, чтобы повело с намеченного курса гиганта весом в 220 тыс. тонн, сказать пока точно нельзя. Но версия о контейнерах, ставших «парусами», как-то смущает. В то же время, логистическая компания GAC заявляет о наличии проблем с электроснабжением у контейнеровоза – все одно к одному, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Злые языки говорят о странном поведении судна из-за поломки навигационного оборудования. Однако фаллический символ, который выписал Ever Given, уже стал почвой для множества мемов, как бы намекая на наличие некоего злого умысла в текущей драме. Египетские власти, выступающие владельцем оператора Суэцкого канала разводят руками: буксиры и бульдозеры, пока не позволяют сдвинуть махину с места. Проблема уникальна сама по себе и требует стратегической операции для возобновления прохода судов в данном «узком горлышке» через которое протекает 12% мировой торговли.

В морской пробке из-за затора на Суэце уже стоят более 300 судов, в том числе 10 танкеров с 15 млн. баррелей нефти. «Черный лебедь» уже толкнул цену на нефть на 6%, и похоже это не предел. Потери от простоя составляют 10 млрд.$ в день. В Каире обещают за считанные дни решить проблему, и особая надежда возлагается на весенний прилив, который даст шанс сдвинуть судно с мертвой точки. Пока же судовладельцы отправляют суда в обход Африканского континента, что удорожает поставки из-за увеличения расстояния. Из-за пиратов, орудующих в Гвинейском заливе, растут и страховые издержки, и прибыль страховщиков ситуативно растет. Многие сделки срываются или стопорятся, что может привести к дефициту, а значит росту цен на товары из Азии. В плюсе авиаперевозчики, подбитые ковидным годом.

Пока наблюдается хаос в глобальных транспортных перевозках, в Китае и России потирают руки. Важно отметить, что дискредитация Суэца выгодна для Пекина, который развивает диверсифицированный проект транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию, известный, как «Один пояс, один путь». Растут акции китайского «Морского шелкового пути», и возникают резонные вопросы, а вдруг Ever Given застрял на мели не случайно? Тем более, контейнеровоз грузили в Китае, который по странному стечению обстоятельств накопил за 2020-2021 годы очень большие резервы нефти, железной руды, и других видов сырья. Странная запасливость какая-то.

На счет России, то здесь поднялась тема спасительной будущей роли «Северного морского пути» для всего человечества, а также поют дифирамбы разведчику и соучредителю кооператива «Озеро» Якунину, который во главе РЖД, дескать развивал Транссиб в рамках «Транс-Евразийского пояса развития», пока его из-за коррупции не попросили. Мало кто осознает, что российская хаотизации Украины и Беларуси делают железнодорожные проекты Кремля очень малопривлекательными. А тот же «Севморпуть» не доступен для больших грузопотоков, и отличается дороговизной из-за ледокольных проводок. Безусловно «суэцкий затор» повлияет на мировую систему логистики, но в условиях чрезвычайных обстоятельств периода пандемии делать радикальные выводы, как минимум не осмотрительно. Но «китайский след», а может — и еще чей-то, в деле Ever Given, вероятно все же есть.