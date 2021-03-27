Немецким металлургам выплатят единовременное пособие в размере 500 евро 2 27.03.2021, 14:19

Для того, чтобы заставить работодателя пойти на уступки рабочие металлургических предприятий провели предупредительные забастовки.

Крупнейший профсоюз Германии IG Metall в субботу согласовал с владельцами металлургических заводов страны отраслевое соглашение по заработной плате затрагивающее интересы примерно 70 000 человек, работающих на северо-западе Германии.

В соответствии с соглашением, которое рассчитано на 15 месяцев и было заключено после семи часов переговоров, каждый рабочий получит единовременные выплаты в размере 250 евро 28 декабря этого года и 28 февраля 2022 года.

С 28 февраля 2023 года металлурги будут получать доплату в размере 600 евро в год. Стороны также договорились о единовременном пособии на коронавирус в размере 500 евро, которое должно быть выплачено уже в конце июня.

Первоначально профсоюз требовал повышения заработной платы на 4% для металлургов Thyssenkrupp и Salzgitter.

«В период крупнейшего экономического кризиса послевоенного периода партнеры по коллективным переговорам в сталелитейной промышленности нашли ответственный и справедливый компромисс», - сказал Кнут Гислер, глава IG Metall в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Стороны также договорились разработать рамки коллективного договора для перехода на производство стали с нейтральным выбросом CO2.

Для того, чтобы заставить работодателя пойти на уступки рабочие металлургических предприятий провели предупредительные забастовки. Металлурги из более чем 34 компаний приняли участие в автомобильных парадах и других мероприятиях в Берлине, Бранденбурге-на-Гавеле, Хеннигсдорфе и Людвигсфельде. Во вторник также прошли многочисленные кампании в Северном Рейне-Вестфалии - самая крупная в Дуйсбурге. Там 1300 сотрудников провели демонстрацию перед стадионом MSV в кинотеатре для автомобилей.

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