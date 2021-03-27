Крымские недострои друзей Путина 27.03.2021, 14:49

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Куда ведет российская железная дорога?

Российские власти запустили железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив более года назад. Подрядчики обещали построить не только рельсы, но и сопутствующую инфраструктуру по пути следования российских поездов на полуострове. Наиболее масштабные объекты – новые железнодорожные станции «Керчь Южная» и «Багерово». Однако работы затянулись и требуют проектных доработок, выяснили «Крым.Реалии».

Российские власти начали строить 19-километровый мост через Керченский пролив в 2016 году, чтобы обеспечить транспортное соединение этой страны с полуостровом. Он обошелся российскому бюджету в 228 миллиардов рублей.

В 2018 году была открыла автомобильная ветка моста, а в конце 2019 года – железнодорожная. Конкурс на эти работы дважды срывался из-за отсутствия желающих их выполнять. В итоге строили их фирмы российского бизнесмена Аркадия Ротенберга – друга президента России Владимира Путина. За это бизнесмен был награжден званием «Герой Труда».

Но не орденом единым отблагодарили бизнесмена. Крым.Реалии рассказывали, как его фирмы продолжают ежегодно получать сотни миллионов из бюджета за обслуживание инфраструктуры моста.

С помощью железнодорожного моста через Керченский пролив власти России пытаются интегрировать полуостров в железнодорожную систему страны. Но инфраструктура, необходимая для полноценного функционирования железнодорожного сообщения в Крыму, до сих пор не готова и российские поезда попросту объезжают некоторые крымские регионы.

Станции-недострои

Согласно проекту строительства инфраструктуры Керченского моста, у подъезда к нему со стороны полуострова должны были построить железнодорожную станцию «Керчь-Южная», а также реконструировать железнодорожную станцию «Багерово» с сооружением подземного пешеходного перехода. Также планировалось строительство в Крыму двухпутного железнодорожного километрового тоннеля с сервисно-эвакуационной штольней и прочие объекты.

Но несмотря на то, что железнодорожная ветка моста функционирует второй год, многие эти объекты так и не удалось запустить в эксплуатацию.

Станция «Багерово», напомним, на данный момент служит первым пунктом остановки российских поездов, въезжающих на полуостров по Керченскому мосту. Керчь – первый крымский город после съезда с моста – поезда объезжают, поскольку при строительстве моста выяснилось, что в его маршрут станция этого города не попадает. Поэтому российские власти решили построить новый вокзал – по маршруту следования – на станции «Керчь Южная».

Эту станцию действительно построили и должны были открыть еще в прошлом году. Но этого не произошло до сих пор. Хотя все основные внешние работы там выполнены. Судя по видео очевидцев, там построены здание вокзала, оборудованы парковки для автомобилей, остановки общественного транспорта и переходы над железнодорожными путями, а также высажены газоны.

А вот на станции «Багерово» работы не завершены. Ее обнесли защитным экраном, чтобы защитить жителей поселка от шума. Однако подходы и подъезды к станции не оборудованы даже асфальтным покрытием. И добираться к ним в плохую погоду проблематично. Строительство комплекса для обслуживания поездов и подходы к нему пока представляет собой строительную площадку.

Работы там могут затянуться, поскольку их заказчик требует корректировки документации, выяснили «Крым.Реалии».

Вокзалы требуют уточнений

По информации российского портала госзакупок, в марте Управлением ведомственной охраны Министерства транспорта России были закуплены работы по корректировке проектной и рабочей документации в рамках обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к переходу через Керченский пролив.

Речь идет о строительстве инфраструктуры для осуществления досмотровых мероприятий и оснащении их необходимыми инженерно-техническими средствами на станции «Багерово» и перегонах, а также о строительстве объектов инфраструктуры на станции «Керчь Южная», говорится в документации.

Предусмотрены, в частности, корректировки проектной документации строительства здания вокзала в Багерово, привокзальной площади и подъездной дороги к ней, пассажирской платформы, оборудования сетей инженерно-технического обеспечения вокзала, здания линейного отдела полиции с контрольно-пропускным пунктом, бюро пропусков и других объектов.

Общая стоимость заказа корректировки документации по этим объектам – 32 миллиона рублей.

Еще за 15 миллионов рублей в Управлении ведомственной охраны Минтранса России заказали корректировку документации строительства инфраструктуры для досмотровых мероприятий и транспортной безопасности на станции «Багерово» и перегонах.

Подрядчик из санкционного списка

Обе закупки производились по специальной процедуре – у единственного поставщика. Подряды на 47 миллионов рублей достались ООО «Ленпромтранспроект» из Санкт-Петербурга. Эта фирма была генеральным проектировщиком строительства Керченского моста. И из-за проектных ошибок чиновникам тогда пришлось отложить открытие его железнодорожной ветки.

В 2020 году эта компания оказалась в санкционном списке Евросоюза вместе с другими фирмами, участвовавшими в стройке. Санкции в отношении них введены в связи с тем, что мост через Керченский пролив был построен без согласования с властями Украины, которой по международному законодательству продолжает принадлежать Крым.

Гендиректор «Ленпромтранспроекта» заявлял российским СМИ, что компания не пострадает от санкций, но выразил сожаление, что «в ближайшее время не будет возможности повторить свой успешной опыт ведения проектной деятельности на территории стран ЕС».

Под европейскими санкциями из-за строительства моста несколько лет находятся и компании Аркадия Ротенберга – «Стройгазмонтаж» и ее «дочки» «Стройгазмонтаж-Мост» и «Мостотрест». Однако этот же бизнес регулярно получает госзаказы от российских властей на сотни миллионов рублей.

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