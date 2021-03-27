Минск засигналил!2
- 27.03.2021, 15:02
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Водители поддерживают протестующих.
В разных районах Минска водители остановили движение и сигналят в поддержку протестующих, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Около перекрестка Богдановича-Хоружей водители также решили сигналить во всю мощь.
Кроме того, сегодня минские водители засигналили спецтранспорт карателей.
Напомним, что ряд белорусских телеграм-каналов призвал минчан выйти сегодня на центральные улицы города и продолжить празднование Дня Воли.