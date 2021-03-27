Минск засигналил! 2 27.03.2021, 15:02

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Водители поддерживают протестующих.

В разных районах Минска водители остановили движение и сигналят в поддержку протестующих, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Около перекрестка Богдановича-Хоружей водители также решили сигналить во всю мощь.

Кроме того, сегодня минские водители засигналили спецтранспорт карателей.

Напомним, что ряд белорусских телеграм-каналов призвал минчан выйти сегодня на центральные улицы города и продолжить празднование Дня Воли.

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