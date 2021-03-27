закрыть
27 марта 2021, суббота, 16:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

По улице Богдановича в Минске прогуливались сотни протестующих

3
  • 27.03.2021, 15:07
  • 7,990
По улице Богдановича в Минске прогуливались сотни протестующих
Фото: «Наша Ніва»

Когда кто-то из водителей начинал сигналить, люди показывали знак солидарности.

Репортеры «Нашей Нивы» сообщают, что повсеместно в окрестностях площади Бангалор и улицы Богдановича в Минске прогуливались сотни человек.

Когда кто-то из водителей начинал сигналить, люди показывали знак солидарности.

Фото: «Наша Ніва»

«Народу много», — отмечает издание.

Напомним, что ряд белорусских телеграм-каналов призвал минчан выйти сегодня на центральные улицы города и продолжить празднование Дня Воли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День Воли продолжается
День Воли продолжается Ирина Халип
День Воли — наш!
День Воли — наш! Андрей Санников
Гордость за страну
Гордость за страну Наталья Радина
Отставному стратегу срочно требуются генералы
Отставному стратегу срочно требуются генералы Владимир Халип