По улице Богдановича в Минске прогуливались сотни протестующих

По улице Богдановича в Минске прогуливались сотни протестующих3
- 27.03.2021, 15:07
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Когда кто-то из водителей начинал сигналить, люди показывали знак солидарности.
Репортеры «Нашей Нивы» сообщают, что повсеместно в окрестностях площади Бангалор и улицы Богдановича в Минске прогуливались сотни человек.
Когда кто-то из водителей начинал сигналить, люди показывали знак солидарности.
«Народу много», — отмечает издание.
Напомним, что ряд белорусских телеграм-каналов призвал минчан выйти сегодня на центральные улицы города и продолжить празднование Дня Воли.