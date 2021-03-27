По улице Богдановича в Минске прогуливались сотни протестующих 3 27.03.2021, 15:07

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Фото: «Наша Ніва»

Когда кто-то из водителей начинал сигналить, люди показывали знак солидарности.

Репортеры «Нашей Нивы» сообщают, что повсеместно в окрестностях площади Бангалор и улицы Богдановича в Минске прогуливались сотни человек.

Когда кто-то из водителей начинал сигналить, люди показывали знак солидарности.

Фото: «Наша Ніва»

«Народу много», — отмечает издание.

Напомним, что ряд белорусских телеграм-каналов призвал минчан выйти сегодня на центральные улицы города и продолжить празднование Дня Воли.

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