Застой брежневский, застой путинский Дмитрий Милин

27.03.2021, 15:38

Результат одинаков.

Оба российских "застоя" - брежневский и путинский - были порождены "сырьевым проклятьем" высоких цен на нефть. Незаслуженным и незаработанным благосостоянием, которое развращало и систему управления, которая в условиях несменяемости и конкуренции деградировала и становилась безответственной, и уверовала в собственную гениальность не имея к этому никаких оснований.

В это время "застоя", что при Брежневе, что при Путине Россию поражало засилье наглой и бестолковой бюрократии, которая занималась "имитацией деятельности", потребляя на свое существование все большую долю национального богатства. Что было не столь критичным в годы "нефтяного изобилия", но становилось слишком расточительным при падении цен на нефть даже до средне исторического уровня.

В период застоя нарастала и агрессивность российских властей, готовность нагло и по хамски вести себя в международной политике, а так же готовность развязывать войны и вмешиваться в конфликты по всему миру. У Брежнева это был Афганистан, у Путина "крымнаш" и Сирия.

Одновременно и по тем же причинам развращалось и население, проникаясь патернализмом, иждивенчеством и верой в то, что государство им обязано обеспечить достойный уровень жизни, без необходимости им утруждать себя созидательным трудом. По мнению большинства общества, общественные блага должны доставаться сами по себе (у нас же богатое государство), а поработать должны другие. А достижения мы себе купим.

Последний раз, когда Россия была мировым лидером случился в хрущевскую оттепель, когда СССР запустил Спутник (1957), Гагарина (1961), взорвал царь-бомбу АН602 (мощность взрыва составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте). С тех пор достижений мирового уровня у СССР не случалось. И по большому счету на созданных при Хрущеве межконтинентальных (они же космические) ракетах и сверхмощных водородных бомбах СССР Брежнева и РФ Путина паразитируют до сих пор, так и не сделав ничего выдающегося, но при этом растеряв лидерство в космосе (при Брежневе проиграли "лунную гонку", при Путине проиграв и лидерство в запусках Маску).

Однако за успехи мирового уровня времен хрущевской оттепели пришлось заплатить (а платить в реальной жизни надо вообще за всё) уровнем жизни населения. Результатом выдающихся успехов Хрущевской оттепели стал новочеркасский расстрел рабочих из-за повышения цен на продовольствие и снижения расценок за нормы выработки.

Это дало повод усилившейся за послевоенные годы бюрократии сместить Хрущева, свернуть вольности "оттепели", а вздорожавшая нефть из-за арабского эмбарго на поставки нефти позволила начать первый брежневский "застой".

Результат обоих "застоев" тоже одинаков - стагнация и кризис в экономике, технологическая деградация, падение уровня жизни, население, привыкшие к иждивенчеству и засилье бездарной, наглой и проворовавшийся бюрократии.

Два периода нашей истории, когда Россия добивалась чего-то существенного в культуре или технике на мировом уровне связаны с периодами "оттепели" и ограничения бюрократического всевластия. Это период НЭПа (когда Россия дола миру архитектурный стиль конструктивизм) и хрущевская "оттепель", когда полетели Спутник, Гагарин, была взорвана "царь-бомба" и разрешена жилищная проблема за счет переселения в "хрущевки" людей из сталинских бараков и коммуналок.

Главный враг граждан России - это несменяемая и безответственная российская власть, а так же российская проворовавшаяся и обнаглевшая от безнаказанности бюрократия. Власть надо по чаще менять, а бюрократию жестко ограничивать и наказывать за наглость и хамство.

Дмитрий Милин, "Фейсбук"

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