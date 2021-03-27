Зеленский уволил назначенных Януковичем судей КСУ 27.03.2021, 16:00

Он заявил, что Александр Тупицкий угрожает государственной безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного Суда Украины, сообщает ТСН.

Указ №124 опубликован на сайте Офиса президента.

Следует заметить, что Зеленский своим решением отменил указ о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, который еще в мае 2013 года подписал тогдашний президент Виктор Янукович.

Кроме того, он отменил указ от 17 сентября 2013 о назначении еще одного судьи КСУ — Александра Касминина.

В указе президента Владимира Зеленского отмечается: решение принято из-за того, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, предназначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования — от 27 марта 2021 года.

Напоминаем, 29 декабря прошлого года Зеленский своим указом отстранил от работы председателя КС сроком на два месяца. Среди оснований — Тупицкий не просто фигурирует в одном из уголовных дел, но и, по данным ГБР, предоставлял ложные показания и пытался подкупить свидетеля.

На допросы в Генпрокуратуру председатель КС так и не пришел, а после того как Верховный суд отказал в обжаловании президентского указа, отправился в отпуск в пятизвездочный отель в ОАЭ. А после этого пытался несколько раз попасть на рабочее место.

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