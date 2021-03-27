Россиянам предложили копить на пенсию с 30 лет 4 27.03.2021, 16:29

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Кроме того, в России сохраняется значительная безработица среди молодежи.

Россияне должны начинать заботиться о своих пенсионных накоплениях с 30–35 лет, считает руководитель направления "Экономика и социальное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Виктория Павлюшина, пишет kasparov.ru.

"Конечно, начинать заботиться о пенсионных накоплениях можно и раньше, однако в большинстве случаев зарплаты молодых специалистов, которые находятся только на стадии формирования своей идентичности и пробуют себя в разных сферах, не позволяют в полной мере обеспечить пенсионные накопления. Кроме того, в России сохраняется значительная безработица среди молодежи. Если же начинать формировать пенсии в предпенсионного возрасте, это потребует значительных отчислений, которых у населения может просто не быть", — сказала она.

На сегодняшний день пенсии граждан состоят из страховых взносов в 22% от зарплаты. Эти средства полностью направляются в Пенсионный фонд России и учитываются на лицевом счете работников в виде баллов, при этом накопительная составляющая пенсий "заморожена" с 2014 года.

Ранее власти предложили концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая предполагает, что граждане могут копить себе дополнительную пенсию, отчисляя на эти цели до 6% от зарплаты. Минфин РФ планировал внести в правительство соответствующий законопроект до конца текущего года.

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