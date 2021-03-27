Почему блокировка Суэцкого канала не похожа на случайность Максим Авербух

27.03.2021, 16:59

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Каждые сутки простоя канала — это недопоставленные товары на сумму $9,6 миллиардов.

В ночь со вторника на среду, 24 марта, 400-метровый контейнеровоз Ever Given, принадлежащий японской компании Shoei Kisen KK и находящийся в лизинге у тайваньской транспортной компании Evergreen Marine, сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Через канал транспортируется порядка 10% добываемой в мире нефти, то есть около четверти мирового объема «торгуемой нефти». Проще говоря — каждый четвертый баррель, покупаемый за границей государствами — импортерами нефти, проходит через Суэц (в основном в Европу из стран Персидского залива).

Урон терпит и мировая торговля в целом: ведь через Суэц осуществляется 30% всех контейнерных перевозок в мире, в частности из Юго-Восточной Азии в страны Европы. В целом на Суэц завязано 12% всей мировой торговли.

Каждые сутки простоя Суэцкого канала — это недопоставленные товары на сумму $9,6 млрд.

Таким образом, по состоянию на субботу совокупно у южного входа в Суэц за 4 дня скопилось товаров почти на $40 млрд.

В случае если Суэц не удастся разблокировать в ближайшее время, перевозки могут быть перенаправлены по двум другим маршрутам: вокруг Африки, что удлинит срок доставки грузов более чем на 2 недели, и по Северному морскому пути, что сократит время доставки с 45 до 31 суток. Но в отличие от пути вокруг Африки транзитная навигация по «чистой воде» по Севморпути возможна только в течение нескольких месяцев — с июля по октябрь, в остальное время для прохода судов необходимо использование ледокольного флота.

В общем, прямо сейчас переключиться на Северный морской путь не получится, хотя внимание перевозчиков к российскому транзитному маршруту наверняка вырастет. Нет оснований говорить о том, что блокировка Суэца — наша работа. Но использовать в свою пользу сложившиеся обстоятельства просто необходимо.

Теперь же поговорим о том, кому в реальности могла быть выгодна операция по блокировке одного из двух (не будем забывать про Панамский канал) мировых транспортных путей. Потому что если мы имеем дело с обыкновенным стечением обстоятельств или ошибкой капитана, то и рассуждать не о чем.

В пользу версии об искусственной природе инцидента с Ever Given говорит и явно фаллический характер символа, который «нарисовал» на схеме движения контейнеровоз, прежде чем войти в Суэцкий канал. С другой стороны, суда традиционно совершают разные маневры на входе в канал. Но уж очень наглядно получается. И если так, то все вопросы к капитану. По официальной версии, которой придерживается и руководство Суэцкого канала, причиной инцидента стали сильный ветер и пылевая буря.

Весь вопрос в том, что «закупорка» Суэца четко ложится в схему мартовских акций по «рукотворному» воздействию на рынок нефти.

Во-первых, не далее как 8 марта, когда нефть безуспешно пыталась пробить уровень в $70/баррель (а это очень тяжелый для прохождения уровень, который нефтяные «медведи» защищают очень сильно; стоит нефти его пройти, как она почти гарантированно устремляется к $74–75 за баррель, а там и до $80 недалеко), хуситы с помощью начиненного тротилом беспилотника атаковали одно из нефтехранилищ в саудовском порту Рас-Танура, одном из крупнейших в мире портов по отгрузке нефти.

Обломки одной из запущенных хуситами баллистических ракет упали на жилой массив в городе Дахран, месте массового проживания сотрудников «Saudi Aramco» — крупнейшей в мире нефтяной компании. Всего, по заявлению хуситов, в этот день они выпустили по объектам в Саудовской Аравии 8 баллистических ракет и 14 беспилотников со взрывчаткой. Но атака хуситов, с одной стороны, не причинила какого-либо урона нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, а с другой — не помогла нефти преодолеть барьер в $70 за баррель. Цена нефти в итоге даже начала падать.

Следующая воздушная атака хуситов на саудовскую нефтянку произошла 19 марта — ровно на следующий день после того, как нефть упала с $68 до $63, т.е. на 8%. Результат: 19 марта стоимость нефти прибавила целый доллар.

Но к 23 марта цена нефти упала уже до $60. Вот тут-то — снова на важном для рынка нефти уровне — Ever Given и перегораживает Суэцкий канал. Уже на следующий день, 24 марта, стоимость нефти подпрыгивает до $64,40. Но уже 25 марта опускается снова к $62.

Тут все дело в огромных сверхнормативных запасах нефти, накопленных в Европе и США за время пандемии, за счет которых без особых проблем покрывается возникший на рынке нефти дефицит.

А также в том, что во второй половине марта очень резко сократился китайской импорт нефти: «независимые» китайские нефтепереработчики, сочтя стоимость нефти в районе $65 слишком высокой, переключились на накопленные Китаем за время пандемии и сверхнизких цен на нефть запасы.

Но вернемся к войне хуситов за высокие цены на нефть. Как вы помните, посадка на мель Ever Given не слишком помогла цене нефти, и… 24–25 марта хуситы снова атаковали саудовские нефтяные объекты, используя для этого 18 начиненных взрывчаткой дронов и поразив одну из станций распределения нефтепродуктов в Джазане. После пожара на станции стоимость нефти взлетела с $62 до $64,5 за баррель. Для верности лидер хуситов сделал заявление, что атаки на саудовские нефтяные и военные объекты в ближайшее время усилятся.

В завершение стоит отметить, что йеменские хуситы активно поддерживаются Ираном — основным региональным соперником Саудовской Аравии, который из-за наложенного США эмбарго очень сильно сократил экспорт нефти. Для Ирана, тем более с учетом выборов президента, которые состоятся в сентябре этого года, «каждый доллар на счету», а значит, очень важна стоимость нефти. Опять же остаточный иранский экспорт, который идет сугубо в восточном направлении Китая и Индии (Европа и США не покупают иранскую нефть из-за эмбарго) и носит полуподпольный характер, никак от простоя Суэца не пострадает.

Максим Авербух, «Новая газета»

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