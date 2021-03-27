Медики: Обязательно добавьте в рацион болгарский перец и черную смородину 27.03.2021, 17:12

1,134

Стало известно о скрытой пользе витамина С.

Медики рассказали о неочевидных полезных свойствах витамина С для организма человека. Согласно утверждению врачей, его необходимо употреблять для эластичности сосудов и уменьшения показателей холестерина.

«При употреблении стандартных дозировок витамина C нельзя защитить организм от респираторных вирусов. Для противовирусной защиты необходимо за раз съедать 6-8 г полезного элемента», — сообщил иммунолог Андрей Продеус, пишет lenta.ua.

Доктор не рекомендует принимать витамин С свыше 2 г, поскольку это может негативно сказаться на организме человека. Суточная доза вещества — 100 мг.

Продеус сообщил, что при употреблении витамина С можно улучшить эластичность сосудов и избавиться от морщин. «Вещество уменьшает показатели плохого холестерина — липопротеина низкой плотности. При снижении его количества можно не бояться возникновения атеросклероза, отложения бляшек и сердечно-сосудистого кризиса», — сообщил медик.

При этом врачи отметили, что стоит добавить в рацион питания болгарский перец и черную смородину, поскольку именно в них содержится большое количество витамина С, а не в цитрусах, как зачастую считается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».