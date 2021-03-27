В Польше допускают введение комендантского часа из-за эпидемии 27.03.2021, 17:36

Пик третьей волны ожидаемо придется на Пасху.

В правительстве Польши не исключают, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в стране придется ввести комендантский час.

Как сообщает RMF24, об этом в ответ на вопрос журналистов сказал министр здравоохранения Адам Недзельский.

"Ситуация уже критическая. Мы рассматриваем различные сценарии - от более оптимистичных до самых пессимистичных. Если через неделю-полторы мы не увидим изменения тенденции, нам точно придется рассматривать такой вариант", - отметил министр.

Он сказал также, что в Силезском воеводстве, которое среди лидеров по скорости распространения вируса, начинают подготовку для перевозки "тяжелых" больных в регионы, где больницы загружены меньше.

По его словам, пик третьей волны ожидаемо придется на Пасху.

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