В Казахстане сотни людей вышли на митинги против строительства в стране новых китайских заводов 1 27.03.2021, 17:54

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Протестующие недовольны тем, что власти продают земли и активы Пекину.

В субботу, 27 марта, в Казахстане прошли митинги против китайской экспансии в стране. Протестующие недовольны тем, что власти продают земли и активы Пекину и не помогают развиваться местному бизнесу. Выйти на акцию протеста все последние дни призывали лидер движения "Демократическая партия Казахстана" Жанболат Мамай и оппозиционер Мухтар Аблязов, сообщает "Настоящее время".

В Алматы на акцию собрались около 300 человек. Многие держали в руках плакаты с антикитайскими лозунгами. Митингующие выступали против строительства в Казахстане 56 заводов Китаем, требовали не продавать земли иностранцам, а также прекратить притеснения этнических казахов в Синьцзяне. Каждый желающий мог подняться на импровизированную трибуну и сказать речь. Демонстрация продлилась около трех часов.

Акция была согласована с властями, несмотря на это, некоторых активистов задерживали по дороге к площади.

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