«Спутник V» завис над Словакией 2 Алексей Коваль

27.03.2021, 18:18

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Как российская вакцина вызвала политический кризис в стране-члене ЕС.

Члены словацкого правительства выходят из коалиции, чтобы заставить премьер-министра Игоря Матовича сложить свои полномочия. Причина кризиса — его тайное решение закупить у России вакцину «Спутник V» невзирая на несогласие партнеров по правительству и отсутствие у препарата европейской регистрации. При этом сам премьер в компании с министром здравоохранения страны Мареком Крайчи лично встретили борт с российской вакциной в Братиславе, устроив из этого шоу с участием СМИ.

При этом из-за российской вакцины возник международный скандал: словацкий премьер оконфузился, неудачно пошутив, что заполучил «Спутник V» за обещание отдать России закарпатскую Украину. Братиславе пришлось извиняться перед Киевом. Но теперь Матовичу не до шуток, и он лишь пытается под всяческими предлогами оттянуть свою неизбежную отставку и оправдать покупку российской вакцины. По сообщению ряда СМИ, публичная похвала «Спутнику V» от словацких политиков была прописана в самом контракте с Россией, и является частью плана по продвижению российского препарата в Европе.

Политически токсичная вакцина

По данным социологических опросов, 80% респондентов не желают видеть Матовича на посту главы правительства. Но он отчаянно пытается обеспечить свое политическое будущее, заявляя, что уйдет в отставку, если в обновленном правительстве для него будет создан новый пост «вице-премьера по борьбе с коррупцией». Он также потребовал от партнеров по коалиции отозвать своих министров (что и было выполнено), обвинив их в искусственно созданном кризисе из-за покупки российской вакцины.

Если Матович получит пост в новом правительстве, то коалиция, которая состоит из четырех партий («Обычные люди», «Свобода и солидарность», «За людей», «Мы семья»), скорее всего, распадется. И тогда необходимо будет проводить досрочные выборы. Предвидя такой исход, спикер словацкого парламента Борис Коллар отменил сессионные заседания до конца марта, заявив, что за это время политики должны найти выход из кризиса или всем станет очевидно, что коалиции больше не существует.

Просуществовав год кабинет Матовича оказался бессилен против пандемии и может вполне повторить судьбу европейских правительств, которые были вынуждены сойти с политической арены. Согласно статистике, число смертей от коронавируса превысило девять тысяч человек. И это в стране с населением в 5,45 миллиона! Это худший показатель в мире по числу умерших на 1 миллион человек.

С ноября прошлого года число заражений ежедневно увеличивается. Вакцины одобренных в ЕС производителей — AstraZeneca, Pfizer и Moderna — поступают в Словакию с отставанием от графика. Что, впрочем, наблюдается и в других странах ЕС. Но при этом еще в феврале словацкое правительство заявило, что не будет закупать вакцину у россиян. Матович поступил по-своему и за спиной коллег по правительству заказал у России вакцину в объеме 2 млн доз. Из них 200 тыс. доз уже доставлены в страну.

Иван Корчок из партии «Свобода и солидарность», еще несколько дней назад занимавший пост главы МИДа, заявил, что соглашение с Москвой компрометирует Словакию как члена ЕС и НАТО. «Спутник V» — не просто вакцина, а средство в гибридной войне», — сказал он. А вице-премьер правительства Вероника Ремишова (партия «За людей») назвала использование нелицензированной в ЕС российской вакцины «экспериментом на живых людях».

В Словакии пока не знают, как поступить с российской вакциной. Лишь каждый десятый из опрошенных словаков, выразил желание прививаться российским препаратом. Пока же в Братиславе решили проводить тесты на мышах, чтобы подтвердить эффективность «Спутник V». Некоторые даже предлагали вернуть вакцину в РФ, но от этой идеи пока отказались, поскольку есть вероятность, что российская вакцина может быть допущена к использованию в ЕС.

Игра в русскую рулетку здоровьем людей

События в Словакии лишь эпизод большой «вакцинной войны», разворачивающейся в Европе. Словакия стала второй после Венгрии страной, купившей у России «Спутник V». При этом сделано это вопреки позиции регулятора — Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), которое не только не одобрило ее использование, но и призвало не торопиться с сертификацией «Спутника V» в ЕС.

Более того, когда на прошлой неделе стало известно, что Италия договорилась о производстве российской вакцины на фармацевтическом заводе ReiThera под Римом, глава EMA Криста Виртумер-Хохе выступила категорически против этого решения. Возможность досрочной сертификации «Спутника V» в Европе она назвала «игрой в русскую рулетку здоровьем людей».

Россия активно продвигает свою вакцину в Европе, развернув агрессивную информационную кампанию. Москва сосредотачивается на нескольких темах. Так, распространяется информация об опасности вакцин, производимых на Западе, и одновременно расхваливается «Спутник V». При этом сообщается о рекордных показателях заболеваемости COVID-19 в европейских странах на фоне неспособности правительств обеспечить доставку необходимого объема вакцин. Российские пропагандисты также постоянно говорят о том, что все больше стран ЕС якобы готовы закупать российскую вакцину и даже производить ее, но лишь из-за противодействия европейских чиновников люди не получают «Спутник V».

В минувший понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» хотят производить не только в Италии, но и в других европейских странах. Он утверждает, что соглашения о производстве российской вакцины уже достигнуты с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии. По словам Дмитриева, «ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС» как только российская вакцина получит одобрение от ЕМА.

3 марта Европейское агентство по лекарственным средствам получило первый пакет документов по этой вакцине. 23 марта глава ЕМА заявила, что сначала организация должна проинспектировать все объекты, где производят препарат, после чего будет принято решение. Предполагают, что миссия экспертов ЕМА может отправиться в Россию для инспекций уже в апреле. Европейцы хотят проверить не только производителя — российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи, но и результаты лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых людях, показавшие эффективность препарата, согласно российским данным, на уровне 91,6%.

ЕС перед сложным выбором

Такой подход считают приемлемым ряд стран ЕС. Так, правительство Германии на минувшей неделе обратилось к Еврокомиссии с предложением разрешить покупку российской вакцины. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ускорить регистрацию «Спутник V» в ЕС. А еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон даже высказался за то, чтобы Евросоюз помог России наладить производство вакцины в Евросоюзе.

В Еврокомиссии, однако, пока выступают за выработку единого подхода к использованию российской вакцины. Свое согласие должны дать все страны ЕС и тогда Еврокомиссия начнет переговоры по возможным закупкам с Москвой.

Впрочем, пока Евросоюз рассматривает и другие варианты. В ходе прошедшего в минувший четверг саммита ЕС его участники высказались за введение специальных разрешений для экспорта вакцин за пределы Евросоюза (на фоне срыва поставок для самих стран-членов Союза), и подтвердили принцип распределения доз вакцин пропорционально численности населения стран. Также обсуждалась перспектива создания в Европе производства собственной вакцины. О российской же вакцине ничего не говорилось.

Но если для лидеров стран ЕС поиск вариантов обеспечения вакциной является вопросом спасения жизни людей, то для России продвижение «Спутник V» в ЕС — это, прежде всего, пропагандистская акция, направленная на дискредитацию западных институций. И если использование «Спутника V» будет одобрено в Европейском Союзе, Москва одержит серьезную политическую победу.

Алексей Коваль, «Зеркало недели. Украина»

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