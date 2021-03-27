Ученые рассказали, почему динозавры достигали таких больших размеров 2 27.03.2021, 18:43

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В конце триасового периода динозавры были не больше, чем сегодняшние самые крупные млекопитающие.

Однако во времена юрского периода, который начался еще 200 миллионов лет назад, эти животные были настоящими гигантами, пишет «Популярная механика».

Кажется, что жизнь гигантов намного проще, жизни маленьких существ. Со стороны хищников опасности меньше, тебе доступно больше ресурсов, тело лучше сохраняет тепло, а чтобы пройти большое расстояние потребуется меньше энергии. Однако тут есть и минусы, ведь, чем больше ты весишь, тем больше сила тяжести действует на твой скелет.

Но природа хитра, поэтому строение динозавров сильно отличалось от современных крупных животных. Во-первых, у динозавров была развита система воздушных мешков. Эти «кармашки» были соединены с легкими, но при этом они также присоединялись к костям в области шеи, спины и бедер. Это позволяло снижать массу тела и поддерживать скелет, ведь, как показали недавние исследования, чем больше было животное, тем больше губчатой костной ткани у него было. Именно она делает кости более легкими, но прочными.

Помимо этого, чтобы понять гигантизм динозавров стоит посмотреть на современных крупных животных. Что дает им размер? Например, шея жирафа позволяет ему дотягиваться до более высокой листвы, недоступной другим травоядным, что дает преимущество в сборе пищи. Чтобы поддерживать такую длинную шею, нужно также иметь более крупное тело. А согласно недавним исследованиям, динозавры не жевали пищу, а скорее заглатывали сразу целые кроны с ветвями. Это позволяло им быстрее насыщаться.

Размер дает и преимущества перед хищниками. Конечно, это также может повлиять и на масштабы хищников, стимулируя отбор более крупных особей, которые могут взять на себя большую добычу. Однако специалисты отмечают, что хищникам не всегда нужно достигать того же размера, что и его жертва, чтобы охотиться эффективно.

Несмотря на эти факты, которые уже доказаны учеными, гигантизм динозавров все равно оставляет много вопросов. Как они росли так быстро и почему сегодня не существует гигантских наземных животных? Возможно, наука когда-нибудь сможет найти ответы.

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