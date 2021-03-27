Сегодня сборная Беларуси в Минске сыграет с Эстонией
- 27.03.2021, 19:19
Матч начнется в 20:00 на столичном стадионе «Динамо».
Сегодня Беларусь сыграет с Эстонией в рамках квалификации ЧМ-2022.
Стали известны составы Беларуси и Эстонии.
Беларусь: Гутор, Наумов, Юзепчук, Бордачев, Золотов, Эбонг, Кендыш, Яблонский, Стасевич, Лисакович, Лаптев.
Запас: Чичкан, Павлюченко, Павловец, Поляков, Климович, Савицкий, Бахар, Сигневич, Кисляк, Швецов, Подстрелов, Антилевский.
Эстония: Игонен, Лиландер, Паскочи, Пюрг, Кууск, Хен. Аниер, Ващук, Поом, Аллику, Васильев, Саппинен.
Запас: Аксалу, Валлнер, Виллота, Хуссар, Антонов, С. Пури, Кирсс, Фролов, Ыйгус, Рооснупп, Касе, Дымов.
Матч начнется в 20:00 на стадионе «Динамо» в Минске.