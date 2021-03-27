Сегодня сборная Беларуси в Минске сыграет с Эстонией 27.03.2021, 19:19

Иллюстрационное фото: AFP

Матч начнется в 20:00 на столичном стадионе «Динамо».

Сегодня Беларусь сыграет с Эстонией в рамках квалификации ЧМ-2022.

Стали известны составы Беларуси и Эстонии.

Беларусь: Гутор, Наумов, Юзепчук, Бордачев, Золотов, Эбонг, Кендыш, Яблонский, Стасевич, Лисакович, Лаптев.

Запас: Чичкан, Павлюченко, Павловец, Поляков, Климович, Савицкий, Бахар, Сигневич, Кисляк, Швецов, Подстрелов, Антилевский.

Эстония: Игонен, Лиландер, Паскочи, Пюрг, Кууск, Хен. Аниер, Ващук, Поом, Аллику, Васильев, Саппинен.

Запас: Аксалу, Валлнер, Виллота, Хуссар, Антонов, С. Пури, Кирсс, Фролов, Ыйгус, Рооснупп, Касе, Дымов.

Матч начнется в 20:00 на стадионе «Динамо» в Минске.

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