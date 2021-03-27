Илон Маск пообещал, что Tesla обгонит Apple 27.03.2021, 20:07

Фото: Reuters

Маск заявил, что Tesla станет крупнейшей компанией в мире.

Илон Маск заявил в Twitter, что Tesla может стать самой крупной компанией в мире. Причем случиться это может в течение нескольких месяцев, передает CNBS.

Второй твит про сроки был удален, но его успели заскриншотить. В первом же твите Маск утверждает, что шансы Tesla стать крупнейшей компанией совсем не нулевые. Это значит, что автопроизводитель метит на место Apple, которая недавно, кстати, обогнала по выручке нефтяную компанию Saudi Aramco.

В последнее время Маску приходится тщательнее думать о том, что публиковать в Twitter. Недавно на него подал в суд инвестор Tesla, который счел, что «беспорядочные» твиты Маска подвергают компанию миллиардным рискам. Также предпринимателя заставили удалить твит с критикой профсоюзов в Tesla.

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