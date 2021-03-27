Посольство США: Предоставление белорусам возможности собраться мирно откроет правду

Посольство США: Предоставление белорусам возможности собраться мирно откроет правду9
- 27.03.2021, 20:49
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Посольство США в Беларуси сделало заявление.
Посольство США в Беларуси выступило с заявлением из-за арестов режимом Лукашенко белорусов.
«Запугивание, произвольные аресты и насильственные задержания мирных белорусов опровергают утверждения о том, что никто не хочет протестовать. Предоставление белорусам возможности собраться мирно откроет правду. Уважение прав человека укрепляет доверие, а репрессии подрывают его», - говорится в заявлении посольства США.