Посольство США: Предоставление белорусам возможности собраться мирно откроет правду 9 27.03.2021, 20:49

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Фото: «Наша Ніва»

Посольство США в Беларуси сделало заявление.

Посольство США в Беларуси выступило с заявлением из-за арестов режимом Лукашенко белорусов.

«Запугивание, произвольные аресты и насильственные задержания мирных белорусов опровергают утверждения о том, что никто не хочет протестовать. Предоставление белорусам возможности собраться мирно откроет правду. Уважение прав человека укрепляет доверие, а репрессии подрывают его», - говорится в заявлении посольства США.

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