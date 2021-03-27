Путин рассказал о градуснике у кровати 5 27.03.2021, 21:01

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Президент РФ готовился к проявлению побочных симптомов после прививки от Covid.

Президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» рассказал, что ожидал побочных эффектов после вакцинации от коронавируса, передает lenta.ru.

Путин пояснил, что после прививки ночью положил на всякий случай на тумбочку у кровати градусник.

Президент РФ прошел вакцинацию 23 марта. Он заявил, что изучит эффект от своей прививки, а после выработки антител начнет расширять географию поездок. Название препарата, который выбрал Путин, в Кремле раскрывать не стали, так же как и снимать процедуру на камеру.

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