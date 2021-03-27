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«Борьба народа с недальновидными оккупантами перейдет в другую фазу»

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  • 27.03.2021, 21:18
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«Борьба народа с недальновидными оккупантами перейдет в другую фазу»

Экономический цикл планово-бездарного управления в очередной раз замкнется.

Жители Жодино вышли на акцию солидарности и передали послание.

«Наш крепко-хозяйственный поезд уже набирает скорость к станции «Инфляция», через несколько остановок желающие могут выйти на станции «Нет валюты», а еще через парочку за окном все увидят известное в Беларуси место — «Кратная девальвация». Экономический цикл планово-бездарного управления в очередной раз замкнется. А ещё завершится исторический круг, который наша земля уже видела — борьба народа с недальновидными оккупантами перейдет в другую фазу», - пишут телеграм-каналу «Баста» жители Жодино, которые сегодня вышли на акцию.

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