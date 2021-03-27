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В Греции продлили всеобщий карантин до 5 апреля

  • 27.03.2021, 21:27
В Греции продлили всеобщий карантин до 5 апреля

Пересмотреть или продлить ограничения Минздрав Греции сможет через неделю.

Правительство Греции приняло решение продлить всеобщий карантин в стране. Он будет действовать по меньшей мере до 5 апреля.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Греции.

Решение о продлении карантина было принято властями из-за сохраняющегося в некоторых регионах страны высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

Пересмотреть или продлить ограничения Минздрав Греции сможет через неделю.

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