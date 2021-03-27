В Греции продлили всеобщий карантин до 5 апреля
- 27.03.2021, 21:27
Пересмотреть или продлить ограничения Минздрав Греции сможет через неделю.
Правительство Греции приняло решение продлить всеобщий карантин в стране. Он будет действовать по меньшей мере до 5 апреля.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Греции.
Решение о продлении карантина было принято властями из-за сохраняющегося в некоторых регионах страны высокого уровня заболеваемости коронавирусом.
Пересмотреть или продлить ограничения Минздрав Греции сможет через неделю.