Школьники-герои вынесли с пожара пенсионерку в Буда-Кошелеве 27.03.2021, 21:40

Иллюстрационное фото

Одиннадцатиклассники не растерялись, когда заметили клубы дыма из дома пожилой сельчанки.

Пожар произошел в одном из сельских населенных пунктов в Будо-Кошелевском районе в пятницу, 26 марта. Подробности сообщила пресс-служба УМЧС Гомельской области.

Звонок на «101» поступил из агрогородка Дуравичи около 22.05 вечера. Звонили подростки, которые рассказали, что шли мимо дома на Советской улице и увидели валившие клубы черного дыма - там пожар.

На место ЧП незамедлительно выбыл наряд МЧС, а одиннадцатиклассники, парни 2003 и 2004 годов рождения, тем временем не растерялись и вошли в горящий дом, дверь была незапертой. В одной из комнат они увидели пенсионерку и вынесли ее на улицу.

Прибывшие спасатели нашли в доме еще одного человека: 40-летний внук пенсионерки лежал на полу, к тому моменту он уже погиб, его тело сильно обгорело. Из-за злоупотребления алкоголем мужчина состоял на учете. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

- Хозяйка дома, 87-летняя пенсионерка, после осмотра работниками скорой была госпитализирована в Буда-Кошелевскую ЦРБ для дополнительного медобследования, - прокомментировали в пресс-службе.

Пожар был ликвидирован. Огонь повредил имущество в одной из комнат. Идет проверка.

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