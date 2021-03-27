Американские генералы получат секретную онлайн-игру 27.03.2021, 22:30

С ее помощью в Пентагоне планируют отрабатывать реакцию на вымышленный глобальный кризис.

Американские военные получат секретную онлайн-игру. Об этом сообщает CNN.

По утверждению источников телеканала, с ее помощью в Пентагоне планируют отрабатывать реакцию на вымышленный глобальный кризис, разразившийся на нескольких фронтах. Например, игрокам предстоит реагировать на «крупные кибератаки, наступление России в странах Балтии, милитаризацию Арктики Москвой или Китаем в Южно-Китайском море или даже вторжение на Тайвань».

Игра будет представлена генералам летом 2021 года. CNN выяснил, что игра является главным приоритетом для председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

В феврале сообщалось, что Пентагон разрабатывает ряд инициатив по сдерживанию России в Восточной Европе. В частности, американское военное ведомство планирует перебросить 25-ю ударную группу ВВС США из ближневосточного региона в Европу. Издание поясняет, что в Румынию и страны Балтии направлены ударные беспилотники MQ-9 Reaper. Отмечается, что в последние годы эти дроны подверглись серьезным изменениям, и теперь они способны подниматься в воздух с фактически двойным боезапасом. Так, теперь каждый «Жнец» способен нести до восьми ракет «воздух-поверхность» Hellfire.

В разведывательных полетах дроны смогут дольше обходиться без посадки. Средства видеонаблюдения, установленные на них, вероятно, будут востребованы как в операциях в Северо-Восточной Европе, так и в южных регионах Восточной Европы, включая акваторию Черного моря.

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