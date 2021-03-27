Застрявшее в Суэцком канале судно сфотографировали из космоса 2 27.03.2021, 22:41

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Сегодня утром судно удалось немного подвинуть.

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал из космоса контейнеровоз Ever Given, который ранее сел на мель и заблокировал Суэцкий канал. Фото с борта Международной космической станции (МКС) он опубликовал на своей странице в Twitter.

Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.



Вот так это выглядит с МКС pic.twitter.com/ch7Gs6Mw8H — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) March 27, 2021

Космонавт отметил, что новость о судне стала одной из самых обсуждаемых за последние несколько дней. «Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство», — рассказал он.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). По предварительным данным, контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Утром 27 марта судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Позже стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке носовая часть контейнеровоза.

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