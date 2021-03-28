CNN: США готовят необычные учения для противодействия России и Китаю 1 28.03.2021, 8:03

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Американские военные будут отрабатывать ответ на неожиданные действия со стороны Москвы и Пекина.

Министерство обороны США готовится к проведению масштабных виртуальных учений, сценарии которых предусматривают реагирование на агрессивное поведение России и Китая, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

«Сценарии, которые будут охватывать обучение этим летом… могут предусматривать масштабные кибератаки, наступление России в Прибалтике, дальнейшую милитаризацию Арктики Москвой или Китаем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что военная игра будет проводиться в компьютерной модуляции, но в ней будут принимать участие американские военнослужащие, дислоцированные по всему миру. Руководить учениями будет председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Как отмечает телеканал, «опасения по поводу активности России и Китая усиливаются, и нет никаких признаков ослабления напряженности с тех пор, как Джо Байден вступил в должность президента».

«Военная модернизация России и Китая создает серьезные потенциальные операционные проблемы для США», — сказал CNN экс-заместитель министра обороны по вопросам политики и эксперт по военному планированию Эрик Эдельман.

Экс-чиновник Пентагона также отметил, что во время недавних учений, которые предусматривали противостояние с Россией и КНР, «было выявлено, что синяя команда — США и союзники — продолжают проигрывать».

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