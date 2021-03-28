«Мы гуляли и дышали воздухом нашей весны и свободы» 2 28.03.2021, 8:11

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Фото: «Белсат»

Выйдя из квартир, можно увидеть, что храбрецов в Беларуси очень много.

Телеграм-канал «Мнение» опубликовал письмо читательницы, участвовавшей в протестах 27 марта:

«А мне сегодняшний день понравился: приятно было прогуляться по улицам, увидеть эти многозначительные секретные улыбки незнакомых прохожих, «Жыве Беларусь!» шепотом от проходящей бабульки...

Когда с трясущимися коленками ехали сегодня с подругой на Бангалор, были уверены, что будем там чуть ли не единственными людьми, потому что знаем текущие настроения в обществе: море страха, депрессия, усталость, подавленность...

А тут - люди, много людей, нагло и целенаправленно гуляющих с теми же мыслями и целями, что и ты, и ты идешь и как придурок не можешь прекратить улыбаться под маской, потому что счастлив их всех тут видеть. Да, не сотни тысяч и даже не десятки тысяч, но для текущего уровня репрессий и страха и 231 дня протеста людей было достойно много, и формат демарша, в который в итоге вылилась акция, то, что надо для начала. Отдельное спасибо автомобилистам за сигналы.

Мы вышли из квартир, мы увидели, что храбрецов еще много, мы гуляли и дышали воздухом нашей весны и свободы, а эти чернорубашечники в балаклавах пускай боятся в своих клетках-кабинах автозаков, ведь ничто не забыто, и стоит им на мгновение ослабить давление, чуть снизить уровень репрессий и все вновь вспыхнет, потому что протест тлеет в душе 97% белорусов. Маленькими шагами до победы.

Жыве Беларусь!»

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