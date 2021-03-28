Медики разработали новые таблетки, которые помогают от COVID-19 и гриппа одновременно 28.03.2021, 8:17

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Фото: Getty Images

Они будут доступны уже этим летом.

Экспериментальная таблетка фармкомпании Merck, предназначенная для борьбы с COVID-19, вскоре может быть использована для широкого лечения.

Вакцины, которыми мы прививаемся, помогают в предотвращении вируса. Но что поможет человеку, который уже заразился?

«Вам необходимо принимать противовирусные препараты. Именно лекарства является тем, что может остановить размножение вируса. По сути, это то лечение, которое мы ищем… В разработке противовирусных препаратов, чтобы выиграть игру, мы должны быть на шаг впереди», — объясняет Джун Ван, доцент Университета Аризоны в комментариях для KGUN9.

Что еще лучше — таблетка поможет не только людям с коронавирусной инфекцией, но и от обычного гриппа. Но важно понимать, что противовирусные препараты работают только в том случае, если лечение начато на ранней стадии. Цель приема таблеток — предотвратить прогрессирование болезни до тяжелого состояния.

Результаты клинических испытаний уже выглядят многообещающими, уточняет Ван. На данный момент препарат Merck уже прошел первую фазу испытаний на безопасность и находится в процессе второй и третьей фазы комбинированных испытаний.

«Пациенты могут принимать это лекарство перорально, а это значит, что вы можете широко распространить его среди больших групп населения», — отмечает Ван.

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