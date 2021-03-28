За отстранение Лукашенко от власти подписались почти 1700 работников госуправления 1 28.03.2021, 8:22

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Фото: ТАСС

Против узурпатора выступили представители практически из всех министерств и ведомств.

Сообщество «Честные люди» и НАУ завершило сбор подписей под письмом об отстранении Александра Лукашенко от власти и проведении новых выборов, сообщает ej.by.

За отстранение Лукашенко от власти подписались 1656 работников госуправления.

«У нас есть подписи практически из всех министерств и органов государственного управления», — сообщили организаторы кампании. По оценкам тех людей, которые все же поставили свои подписи пол обращением, от 60 до 80 процентов сотрудников органов госуправления не согласны с происходящим в стране и ждут перемен. Многие отказываются подписывать письмо не из-за несогласия с сутью, а из-за страха репрессий.

Организатора кампании планируют 5 апреля дать подробную аналитику по тому, какие ведомства являются самыми оппозиционными по отношению к Лукашенко.

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