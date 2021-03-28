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Британец Уайт нокаутировал российского супертяжеловеса Поветкина и взял реванш

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  • 28.03.2021, 8:27
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Британец Уайт нокаутировал российского супертяжеловеса Поветкина и взял реванш
Фото: Matchroom Boxing

Боксеры мощно начали поединок, сразу же вкладываясь в удары.

Британский боксер Диллиан Уайт нокаутировал российского супертяжеловеса Александра Поветкина в бою-реванше, сообщает nv.ua.

Боксеры мощно начали поединок, сразу же вкладываясь в удары. Россиянина сперва несколько раз повело, но, похоже, это случилось из-за плохого сцепления обуви с настилом ринга.

Во втором раунде Поветкин активнее принялся атаковать Уайта, но тот, в целом, успешно отбивался от его ударов.

В третьей трехминутке британец попал по сопернику мощным правым, но тот устоял, тем не менее, уже в четвертом раунде россиянин оказался в нокауте.

Тем самым Уайт взял реванш и завоевал временный титул WBC, а также статус обязательного претендента на чемпионский пояс в супертяжелом весе, которым владеет Тайсон Фьюри.

В первом поединке Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC.

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