Британец Уайт нокаутировал российского супертяжеловеса Поветкина и взял реванш 1 28.03.2021, 8:27

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Фото: Matchroom Boxing

Боксеры мощно начали поединок, сразу же вкладываясь в удары.

Британский боксер Диллиан Уайт нокаутировал российского супертяжеловеса Александра Поветкина в бою-реванше, сообщает nv.ua.

Боксеры мощно начали поединок, сразу же вкладываясь в удары. Россиянина сперва несколько раз повело, но, похоже, это случилось из-за плохого сцепления обуви с настилом ринга.

An exciting start just one minute in! 💥#PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/Tm6iB10ELj — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

Во втором раунде Поветкин активнее принялся атаковать Уайта, но тот, в целом, успешно отбивался от его ударов.

В третьей трехминутке британец попал по сопернику мощным правым, но тот устоял, тем не менее, уже в четвертом раунде россиянин оказался в нокауте.

THE BODY SNATCHER 💥 pic.twitter.com/vBu7xjmp9a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

Тем самым Уайт взял реванш и завоевал временный титул WBC, а также статус обязательного претендента на чемпионский пояс в супертяжелом весе, которым владеет Тайсон Фьюри.

В первом поединке Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC.

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