Как будет выглядеть первая человеческая колония на Марсе: появились фото и видео 2 28.03.2021, 8:33

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Город рассчитан на 250 тысяч человек.

В 2021 году жизнь на Марсе уже не кажется чем-то удивительным, особенно на фоне новостей о том, что Илон Маск хочет колонизировать Красную планету в ближайшие годы. В Сети появились фото и видео проекта, как будет выглядеть город людей на Марсе. "Проект 2054" завораживает и поражает воображение.

Об этом сообщает Express.

Представители архитектурного бюро ABIBOO подготовили масштабный проект первого устойчивого города на Красной планете. Строительство планируют запустить уже в 2054-м году, работы будут закончены в 2100 году. Город уже получил свое название - Nüwa. Он будет расположен на одной из горных возвышенностей Марса Tempe Mensa.

Город получит защиту от радиации и метеоритов, все благодаря горным возвышенностям. Здания будут строить в толще скалы, все они будут объединены с помощью сети туннелей. Поезда и автобусы станут отличным дополнением для города будущего. Для прогулок будут созданы несколько парков, которые получили название "зеленый купол". Для желающих отдохнуть есть специальные зоны, это полупрозрачные павильоны, где можно встретиться с друзьями и смотреть на удивительные пейзажи Марса.

При колонизации Марса первое, о чем стоит думать - это проблема с доставкой ресурсов. Первое время ресурсы будут доставлять с Земли. Со временем марсианский город полностью перейдет на ресурсы собственного производства. В городе будут работать установки для выработки энергии, а также цеха по производству продуктов питания. В марсианском городе будут построены школы, больницы, университеты и многое другое. Людям разрешат держать у себя дома животных. Город будет рассчитан на 250 тысяч человек.

О любителях отпуска также позаботились. Известно, что улететь на Землю можно будет раз в 26 месяцев. Однако стоимость такого путешествия составит около 300 тысяч долларов.

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