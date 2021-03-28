Система рассыпается в каждой точке: названы слабые места режима Лукашенко 5 28.03.2021, 8:48

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Фото: tut.by

Ситуация в Беларуси поменялась очень серьезно.

К нынешней белорусской ситуации весьма применима расхожая метафора о пожаре на торфянике, когда сверху огонь не заметен, а в глубине — все полыхает.

Об этом изданию naviny.online заявил политолог Валерий Карбалевич.

«Протестные настроения никуда не делись. Ситуация для Лукашенко поменялась очень серьезно, он понимает, что не опирается на общество. Он опирается на грубую силу, и это его проблема», — считает Карбалевич.

По мнению политического аналитика Юрия Дракохруста, новый всплеск протестной активности могут вызвать и экономические провалы властей.

Кроме того, отмечает аналитик, трудно оценить, «какой силы шок испытала в прошлом году система власти, система государственного управления и насколько она сегодня хрупка и слаба». Он напоминает, что в ходе перестройки в СССР дело не выглядело так, что «народ восстал и скинул власть коммунистов» — советская система «рассыпалась сама изнутри, рассыпалась как бы в каждой точке».

Эксперт не исключает, что прошлогодние события очень сильно подорвали, расшатали систему Лукашенко и стали «прологом ее дальнейшей деструкции». И ее разрушение может произойти неожиданно — толчком могут стать, например, протесты на экономической почве.

Собеседник проводит параллель с русскими революциями: в 1905-м даже бои на Красной Пресне не принесли победу восставшим, а в1917-м к отречению царя от престола привел хлебный бунт в Петрограде.

Хороших политических решений для главаря режима в этой ситуации нет.

В экономике хороших решений при том олдскульном командно-административном подходе, который исповедует Лукашенко, тоже быть не может. Если сейчас напечатают пустых денег для спасения госсектора и затыкания бюджетных дыр (а такая «гениальная мысль», кажется, крепчает), то весьма вероятен большой бадабум в духе 2011 года с его дикой девальвацией и гиперинфляцией. Да и в любом случае экономика без реформ будет стагнировать и деградировать.

Ну, и наконец, репрессивная жесть — тоже рискованный метод. Безмерно сжатая пружина когда-нибудь может выстрелить.

Режим никогда не выглядел столь исчерпавшим себя, как сейчас. Точно так же исчерпала себя в 1980-х советская система, и ее конец был лишь вопросом времени.

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