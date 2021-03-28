Коронавирус в России: фейки пропаганды и «магия» цифр Александр Коваленко, sprotyv.info

28.03.2021, 8:57

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С вакцинацией что-то пошло не так.

В России юбилей — 100 дней вакцинации от коронавируса. За это время якобы было сделано 10,6 млн инъекций. Или грубо говоря, 106 тыс в сутки, или 3,1 млн в месяц.

Можно было бы сейчас написать о том, что эти данные не совсем соответствуют действительности и, как писали сами же российские СМИ – завышаются, но даже не о том речь.

В США вакцинация началась 20 декабря 2020 года. За этот период было сделано 133 305 295 инъекций. Или, грубо говоря, 1,3 млн в сутки или почти 40 млн в месяц. Грубо говоря, полная вакцинация населения США, ориентировочно, завершится к сентябрю 2021.

В свою очередь, в России, стране, которая первая в мире объявила о создании вакцины от коронавируса «Спутник-V», которую с нетерпением и надеждой ждут чуть ли не в каждом уголке мира, и которая единственная в мире способна победить пандемию COVID-19, свое собственное население этим «чудо» препаратом вакцинирует полностью, ориентировочно, и то — в лучшем случае, к августу 2024 года.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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