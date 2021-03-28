Россия готовиться стать провинцией Китая 2 Алексей Кромский, «Эхо Москвы»

28.03.2021, 9:20

1,796

Привет железный занавес!

Россия готовиться стать провинцией Китая. Именно так, и никак иначе можно оценить заявление господина Лаврова. То самое, в котором он поведал, что «Брюссель уничтожил отношения с Москвой». Напомню, что этот чудесный месседж был озвучен сразу после переговоров главы российского МИД с китайским коллегой Ван И. Другие кремлевские спикеры буквально в унисон озвучили и подтвердили коллективную мысль Кремля о том, что отношения с западом — пора заканчивать. Начать предлагается с отказа от SWIFT.

Кроме того, «гениальная» экономическая стратегия юристов из питерских подворотен и прочих «васильковых» предполагает «переход на расчеты в национальных валютах». По всей видимости беременность такими глубокими экономическими стратегемами созревала давно, как и мысль коллективного ЧК об изоляции страны. Причиной тому — являются санкции запада, «которые не действуют» и, которых «не боятся Искандеры».

Влажные мечты о новом Варшавском договоре, новом военно-политическом блоке заставляют их проговариваться точно по Фрейду. Нужно, мол, «…создать коалицию стран, которые будут противостоять западным санкциям» — поведал нам Сергей Лавров. Ну и что собственно нового ты нам сообщил?! — скажет критически настроенный читатель. Если собака укусила человека, то это таки не новость, а вот если человек укусил собаку – это, как известно новость.

Представителям прогрессивной общественности уже давно очевидно, что Путина и его подельников вдохновляет советский пример. Тот же уважаемый С.Лавров обвиняет запад в стремлении «подорвать, сформированную по итогам Второй мировой войны ООНцентричную архитектуру и подменить ее, так называемым порядком, основанным на правилах».

Таким образом, «великие геополитики» лелеют надежду на возврат к Ялтинско-Потсдамской модели, когда И.Сталин, Ф.Рузвельт и У.Черчиль «делили мир по понятиям».

Кроме того Кремль возмущает, что после краха коммунизма в цивилизованном мире ожидают от России уважения к международному праву и общечеловеческим ценностям.

Известно, что поведение гопника с большой дороги по советскому образцу, ментально ближе обитателям кремлевских кабинетов. И не только кабинетов. Глубинный народ, обитающий (существующий) в дремучей российской провинции также воспринимает международные отношения в парадигме «пахан-терпила». То есть право сильного, дубинка и разнузданное поведение находят живой отклик в сердце обывателя. В этом смысле — «народ и партия едины».

Именно поэтому А.Навальный и находится сейчас в тюрьме. Потому, что большинству населения, страдающему имперской болезнью и грезящему о величии, нет никакого дела до прав человека, свободы, независимой судебной системы и борьбе с коррупцией. Этот самый народ, посмотрев фильм ФБК про дворец в Геленджике, «рассуждает» следующим образом: «…он царь, поэтому так и должно быть!». Или: «…быть у колодца и не напиться — невозможно». Каждый из них мечтал бы оказаться на месте «альфа – самца».

А.Навальный, который пожертвовал собой, своей жизнью и свободой находится в колонии только лишь по одной причине — слишком мало людей вышло на улицу. Опрос «Левады-центра» продемонстрировал нам, что всего лишь 22% россиян готовы участвовать в уличных акциях, чтобы добиться изменений к лучшему. Остальные обыватели демонстрируют рабскую покорность крепостных холопов или психологию потомков лагерных сук, стукачей и вертухаев.

Как резюме отмечу, что в стремлении сохранить власть любой ценой, Кремль готов согласиться с ролью китайского саттелита. Ведь если объективно посмотреть на уровень российской и китайской экономик, то очевидно, что союз с Поднебесной приведет к превращению России в один их районов Китая.

Жителям России стоит готовиться к появлению «выездных виз». Цивилизованный мир будет отгораживаться от режима, схожего с Иранским. А кремлевская элита будет приветствовать такие шаги Запада, ведь режим Аятоллы только укрепился под воздействием западных санкций. Геополитический союз с Абхазией, Ю.Осетией, Венесуэлой польстит великодержавному шовинизму россиян, позволит продержаться режиму какое-то время и окончательно добьет экономику.

Алексей Кромский, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».