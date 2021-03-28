«Пособников нелегитимного надо изматывать!» 2 28.03.2021, 9:28

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Фото: ТАСС

Мы находимся на правильном пути.

Телеграм-канала «Баста!» опубликовал мнение своей читательницы.

«Хотела бы поделиться своими соображениями насчет прошедших двух акций (25 и 27 марта — ред.). Мы на правильном пути! Даже если людей выходит и не так много, как хотелось бы, но техники сгоняют, как на войну - войну с собственным народом», — пишет читательница телеграм-канала «Баста!».

«Причем здесь есть весьма важный момент: под раздачу часто попадают вовсе не протестующие, а те, кто просто не понравился лицом «людям в черном». Или те, кто решил отсидеться дома в надежде, что все само собой «рассосется», и вдруг решил выйти за хлебом. Много действительно случайных людей попадают в эти жернова во время таких акций.

Считаю, что надо ведущим телеграм-каналам объявлять сбор на марши как минимум в субботу и воскресенье, а то и каждый день. И желательно в разных районах города! Надо этих пособников нелегитимного изматывать. Пусть сгоняют технику, да побольше, тратят ресурсы, силы и т. д. Слабовиков не завезли? Прекрасно, идем в центр и треплем нервы деду.

Весна наступила, скоро наступит и День нашей Победы, нашего Освобождения! И тогда города Беларуси окрасятся в наши любимые БЧБ-цвета и в стране закончится шампанское! Наша возьме!».

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