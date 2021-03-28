«Пособников нелегитимного надо изматывать!»2
- 28.03.2021, 9:28
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Мы находимся на правильном пути.
Телеграм-канала «Баста!» опубликовал мнение своей читательницы.
«Хотела бы поделиться своими соображениями насчет прошедших двух акций (25 и 27 марта — ред.). Мы на правильном пути! Даже если людей выходит и не так много, как хотелось бы, но техники сгоняют, как на войну - войну с собственным народом», — пишет читательница телеграм-канала «Баста!».
«Причем здесь есть весьма важный момент: под раздачу часто попадают вовсе не протестующие, а те, кто просто не понравился лицом «людям в черном». Или те, кто решил отсидеться дома в надежде, что все само собой «рассосется», и вдруг решил выйти за хлебом. Много действительно случайных людей попадают в эти жернова во время таких акций.
Считаю, что надо ведущим телеграм-каналам объявлять сбор на марши как минимум в субботу и воскресенье, а то и каждый день. И желательно в разных районах города! Надо этих пособников нелегитимного изматывать. Пусть сгоняют технику, да побольше, тратят ресурсы, силы и т. д. Слабовиков не завезли? Прекрасно, идем в центр и треплем нервы деду.
Весна наступила, скоро наступит и День нашей Победы, нашего Освобождения! И тогда города Беларуси окрасятся в наши любимые БЧБ-цвета и в стране закончится шампанское! Наша возьме!».