Три дня фейерверков и точечные акции: почему протест удался

Три дня фейерверков и точечные акции: почему протест удался3
- 28.03.2021, 9:53
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Правило мелких дел и побед выстроит путь к большой победе.
Телеграм-канал «Мнение» опубликовал письмо белоруса, который уверен, что протестные акции 25 и 27 марта удались:
«Я считаю, что все, кто пишет про неудачу протеста и некие разочарования, просто не понимают ситуацию в 0.
Протест удался. В другом формате.
Да, сами автозаки и бесчисленная спецтехника уже сделали протест.
Это напряжение, страх режима, оккупировавшего город, витало в воздухе.
Люди изыскали наиболее безопасные способы проявить себя.
Так это и была цель.
Необозначенных символикой протестующих в демарше было много, ощущался праздник, благодаря приветствиям людей «»Жыве Беларусь» и «викторией», автопротесту и гудкам машин.
Точечным акциям с флагами и с шарами.
Три дня фейеерверки. Вдохновляюще.
И все это на стадии выхода из зимней спячки и разогрева.
А разве должно было быть сразу 100 тысяч?
О чем люди думают, когда ноют и посыпают голову пеплом?
Протест может состояться не только в виде марша. И он состоялся.
Это похоже на бабку из сказки про рыбку, которой не то, что мало, а обесценивает каждый шаг успеха и продвижения вперед.
Не будет никакого дня Х без многократных, нарастающих протестов таких, как 25 и 27 марта, измором, на их истощение и до полной блокировки города.
Это сказка от инфантильных инфантильным в виде волшебной пилюли.
По факту фейк, иллюзия, миф.
Победа не имеет шанс свершится, пока люди маленькими камушками не выстроят то большое, великое, о чем говорят как об одномоментном финальном рывке.
Правило мелких дел и побед выстроит путь к большой победе».