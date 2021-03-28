Три дня фейерверков и точечные акции: почему протест удался 3 28.03.2021, 9:53

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Правило мелких дел и побед выстроит путь к большой победе.

Телеграм-канал «Мнение» опубликовал письмо белоруса, который уверен, что протестные акции 25 и 27 марта удались:

«Я считаю, что все, кто пишет про неудачу протеста и некие разочарования, просто не понимают ситуацию в 0.

Протест удался. В другом формате.

Да, сами автозаки и бесчисленная спецтехника уже сделали протест.

Это напряжение, страх режима, оккупировавшего город, витало в воздухе.

Люди изыскали наиболее безопасные способы проявить себя.

Так это и была цель.

Необозначенных символикой протестующих в демарше было много, ощущался праздник, благодаря приветствиям людей «»Жыве Беларусь» и «викторией», автопротесту и гудкам машин.

Точечным акциям с флагами и с шарами.

Три дня фейеерверки. Вдохновляюще.

И все это на стадии выхода из зимней спячки и разогрева.

А разве должно было быть сразу 100 тысяч?

О чем люди думают, когда ноют и посыпают голову пеплом?

Протест может состояться не только в виде марша. И он состоялся.

Это похоже на бабку из сказки про рыбку, которой не то, что мало, а обесценивает каждый шаг успеха и продвижения вперед.

Не будет никакого дня Х без многократных, нарастающих протестов таких, как 25 и 27 марта, измором, на их истощение и до полной блокировки города.

Это сказка от инфантильных инфантильным в виде волшебной пилюли.

По факту фейк, иллюзия, миф.

Победа не имеет шанс свершится, пока люди маленькими камушками не выстроят то большое, великое, о чем говорят как об одномоментном финальном рывке.

Правило мелких дел и побед выстроит путь к большой победе».

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