Кредиты белорусской промышленности взлетели на небывалую высоту 9 28.03.2021, 9:57

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Всего за месяц размер обязательств подскочил на 15,2 миллиарда.

Статорганы зафиксировали гигантский месячный скачок суммарных долгов флагманов промышленности — на 15,221 млрд BYN. Это сопоставимо с ростом задолженности по всей экономике в марте 2020 года (тогда было +15,463 млрд BYN), пишут banki24.by.

В прошлом году рост объяснялся курсовыми разницами, которые возникли при девальвации белорусского рубля. Но в начале 2021 года такого обесценения «зайчика» не было.

Это значит, что рост долгов в промышленности не связан с курсовыми факторами. В относительном выражении суммарные долги флагманов промышленности выросли на 19,7% и составили на 1 февраля 2021-го 92,372 млрд BYN.

Совокупный долг любого предприятия состоит из кредитов и займов и кредиторки. Так вот, кредиторка с начала года поднялась всего на 0,5%, а кредиты и займы скаканули вверх на 28,4% — до 68,148 млрд BYN.

Следовательно, дело в увеличении долга по кредитам и займам. Внутри промышленности сопоставимое увеличение долгов по кредитам и займам обнаруживается только в энергетике. В этой отрасли обязательства за месяц подскочили в 4,2 раза до 17,616 млрд BYN.

Однако параллельно долги по строительству упали в 10 раз до 1,437 млрд BYN. Это значит, что некоторые организации сменили основной вид деятельности. Такое бывает в начале календарного года. Наиболее подходящий кандидат в данном случае — это АЭС в Островецком районе.

На рубеже 2020—2021 гг. как раз началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока атомной станции. В целом подходит и перенесенная из строки в строку сумма. Ресурсы, потраченные на возведение АЭС из заемных источников, близки к 5 млрд USD в эквиваленте.

По словам замглавы Минфина РФ Тимура Максимова, к 1 марта 2021 года были выбраны средства госкредита на сумму 4,7 млрд USD. Просроченные обязательства промышленности изменились не так значительно. К 1 февраля проблемные суммарные долги флагманов составили 5,186 млрд BYN (+2,3% с начала года).

По российскому госкредиту на АЭС просрочке взяться просто неоткуда. В прошлом году в РФ решили, что можно сдвинуть дату начала погашения основного долга с 1 апреля 2021-го на ту же дату в 2023-м.

Да и не платить белорусам будет себе дороже: россияне настояли на внесении в текст официальных документов драконовских штрафных платежей.

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