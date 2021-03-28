Тысячи женщин вышли на протесты в Стамбуле из-за решения Эрдогана 28.03.2021, 10:02

2,438

Акции проходят против выхода Турции из Стамбульской конвенции.

В субботу несколько тысяч женщин вышли на улицы Стамбула, чтобы потребовать от Турции отменить свое решение о выходе из международного договора о борьбе с домашним насилием, который она когда-то отстаивала, сообщает Reuters.

Президент Тайип Эрдоган ошеломил европейских союзников заявлением на прошлой неделе о выходе Турции из Стамбульской конвенции, названной в честь турецкого города, в котором она была составлена в 2011 году.

В присутствии полиции, протестующие собрались на набережной Стамбула, размахивая фиолетовыми флагами и скандировав лозунги, в том числе «Убийства женщин носят политический характер». На одном плакате было написано: «Защищайте женщин, а не виновных в насилии».

«Выход из Стамбульской конвенции - это катастрофа для миллионов женщин и детей, живущих в этой стране», - сказал директор Amnesty International в Турции Эдже Унвер, призвав Анкару отменить свое решение.

Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что 38 процентов женщин в Турции подвергаются насилию со стороны партнера в течение своей жизни, по сравнению с 25 процентами в Европе.

По данным мониторинговой группы, оценки количества убийств женщин в Турции, по которым нет официальных данных, за последние 10 лет примерно утроились. Только в этом году 87 женщин были убиты мужчинами или умерли при подозрительных обстоятельствах.

Консерваторы в исламистской партии Эрдогана утверждают, что конвенция, которая подчеркивает гендерное равенство и запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, подрывает семейные структуры и поощряет насилие.

Официальные лица заявили, что на этой неделе турецких женщин будет защищать внутренний закон, а не иностранные договоры.

Обеспокоенность протестующих поддержали западные союзники Анкары, которые осудили то, что они назвали непонятным и необоснованным решением, которое может подорвать права турецких женщин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».