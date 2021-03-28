Прислужники Таракана напуганы и просят о телохранителях и изменении внешности 90 28.03.2021, 10:06

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МВД готовит изменения в закон о «гособороне».

У силовиков и государственных пропагандистов могут появиться телохранители. Такую меру планируют включить в закон о гособороне, заявил в эфире «Беларусь 1» заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Александр Рахманов, сообщает «Наша Нива».

По словам Рахманова, предполагается, что по решению МВД на этих людей будет распространяться дополнительная защита, «которая позволит уберечь и их здоровье, и их жизнь, и их имущество».

Представитель Совбеза отметил, что в законе предусмотрены различные меры, «начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их сведений», а также изменение внешности.

Закон о гособороне был принят в Беларуси в 1999 году. Сейчас под его действие попадают судьи, должностные лица правоохранительных и надзорных органов, сотрудники органов государственной охраны и их близкие.

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