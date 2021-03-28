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Минчанка купила дом на Браславских озерах всего за $11

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  • 28.03.2021, 10:21
  • 14,022
Минчанка купила дом на Браславских озерах всего за $11
Иллюстрационное фото

Как у нее получилось?

В Браславском районе новых хозяев нашли две пустующие сельские библиотеки. Обе они были проданы физическим лицам с аукциона, сообщает Витебскоблимущество.

Одна библиотека расположена в деревне Тетерки, а другая − в деревне Спринды. Рядом с обеими деревнями есть живописные озера. Библиотеку в Тетерках 1984 года постройки площадью 95 «квадратов» приобрела за 30 рублей местная жительница. Библиотеку в Сприндах 1975 года постройки площадью 94 «квадрата» приобрела за 30 рублей (около 11 долларов — ред.) жительница Минска.

Оба здания выставлялись на аукцион около 10 раз — их пытались продать с 2015 года.

Как сообщили новые собственники, каждый из них собирается реконструировать библиотеки под дома для проживания.

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